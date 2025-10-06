Bộ Khoa học và Công nghệ phát động ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ

Bộ Khoa học và Công nghệ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung trong việc khắc phục hậu quả bão số 10.

Tại cuộc phát động sáng 6/10, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Thiên tai nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, phá hủy hàng vạn ngôi nhà, cuốn trôi tài sản và thành quả lao động mà người dân đã chắt chiu cả đời. Hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại chỉ là con số bề mặt, đằng sau là những nỗi đau, sự mất mát và khó khăn chồng chất".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ trong toàn ngành Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Doãn Mạnh

Ông nhấn mạnh, lịch sử đã chứng minh, tinh thần đoàn kết, đạo lý "thương người như thể thương thân" là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua gian nan, thử thách. Phát huy truyền thống đó, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ Khoa học và Công nghệ phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ trong toàn ngành.

Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành "biến nhận thức và tình cảm thành hành động", ủng hộ ít nhất một ngày lương để giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. "Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia chân thành, là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện phẩm chất nhân văn và trách nhiệm xã hội của người trí thức," ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Khoa học và Công nghệ cho rằng, bên cạnh việc ủng hộ trước mắt, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, phát triển mô hình sinh kế bền vững, xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu. "Đó chính là sự đóng góp mang tầm nhìn xa và giá trị bền vững của ngành cho đất nước", ông nói.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi. Ảnh: Doãn Mạnh

Bộ trưởng đề nghị Công đoàn ngành phối hợp với các đơn vị để tiếp nhận, tổng hợp và chuyển số tiền quyên góp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng địa chỉ. "Với tinh thần 'Hướng về vùng lũ bằng cả trái tim và trí tuệ', tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng phong trào ý nghĩa này," ông nhấn mạnh.

Bão Bualoi hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, đổ bộ vào Nghệ An - bắc Quảng Trị rạng sáng 29/9 với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13-14. Cơn bão gây mưa lớn diện rộng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, có nơi ghi nhận lượng mưa trên 800 mm, khiến nhiều tỉnh thành ngập sâu. Theo thống kê đến ngày 5/10, bão Bualoi làm 67 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 18.800 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, nhiều bộ, ngành Trung ương đã phát động ủng hộ nhằm hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Ngày 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó thủ tướng, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã tổ chức quyên góp. Cùng ngày, Bộ Tài chính phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương. Ngày 4/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành góp sức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cũng trong sáng 6/10, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào địa phương bị thiệt hại do bão số 10.

