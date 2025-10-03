Thủ tướng quyên góp ủng hộ người dân vùng bão Bualoi

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó thủ tướng và tập thể Văn phòng Chính phủ quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Sáng 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó thủ tướng, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã quyên góp ít nhất một ngày lương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương, thần tốc hơn nữa trong công tác khắc phục, huy động tối đa lực lượng để đảm bảo cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Ông kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít, chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, sáng 3/10. Ảnh: Nhật Bắc

Hôm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng cũng quyên góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ người dân vùng bão. Chính phủ đã quyết định cấp 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đến nay đã tiếp nhận 672 tỷ đồng qua các tài khoản ngân hàng. Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, 260 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương, trong đó Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng; Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi nơi 15 tỷ đồng; các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Theo thống kê đến sáng 3/10, bão Bualoi đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương; trong đó sạt lở, lũ cuốn gây 25 ca tử vong, giông lốc 11 ca.

Thiên tai khiến 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng (riêng Hà Tĩnh gần 95.000), gần 66.000 nhà ngập; gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 gia súc, 519.000 gia cầm bị cuốn trôi. Gần 1.500 điểm trường, 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh hư hỏng, ảnh hưởng 2,7 triệu khách hàng. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh nặng nhất với 6.000 tỷ đồng.

Vũ Tuân