Ngôi làng Hà Nội vẫn chìm trong nước một tuần sau bão Bualoi

Giao thông vào làng bị cắt đứt, các phương tiện phải quay đầu. Một số người dân cần ra ngoài phải thuê xe kéo chở xe máy, giá 50.000–100.000 đồng mỗi lượt.

Ông Lưu Văn Thanh, tổ trưởng Tổ dân phố 2, cho biết nhiều năm nay nơi đây là “rốn ngập” của khu vực. Một tháng trước, làng từng ngập suốt 10 ngày. Sau đợt đó, chính quyền đã khơi thông được một dòng chảy bị ách tắc hàng chục năm, nhưng trận bão Bualoi vừa qua lại khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

“Nước ngoài đê tràn vào, có đoạn ở cầu Ngà ngập 20–30 cm, nhiều nhà nước dâng gần quá tầng một, mất cả điện lẫn nước,” ông nói.