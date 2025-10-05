Ngôi làng Hà Nội vẫn chìm trong nước một tuần sau bão Bualoi

Giao thông vào làng bị cắt đứt, các phương tiện phải quay đầu. Một số người dân cần ra ngoài phải thuê xe kéo chở xe máy, giá 50.000–100.000 đồng mỗi lượt.
Ông Lưu Văn Thanh, tổ trưởng Tổ dân phố 2, cho biết nhiều năm nay nơi đây là “rốn ngập” của khu vực. Một tháng trước, làng từng ngập suốt 10 ngày. Sau đợt đó, chính quyền đã khơi thông được một dòng chảy bị ách tắc hàng chục năm, nhưng trận bão Bualoi vừa qua lại khiến tình hình thêm nghiêm trọng.
“Nước ngoài đê tràn vào, có đoạn ở cầu Ngà ngập 20–30 cm, nhiều nhà nước dâng gần quá tầng một, mất cả điện lẫn nước,” ông nói.
Chiều 4/10, lực lượng dân quân tự vệ của phường có mặt tại khu vực ngập, chuẩn bị phao và xuồng tự chế để hỗ trợ người dân qua lại. Chiếc bè tự chế mỗi lượt đưa được hai xe máy vượt qua, chủ phương tiện phải lội nước.
Trong làng, hầu hết gia đình sinh hoạt ở tầng hai vì bên dưới ngập sâu, thực phẩm được người thân tiếp tế từ bên ngoài.
Các cửa hàng cửa hiệu vẫn ở tình trạng ngập từ ngoài vào trong. Đồ đạc trong nhà được kê cao nhưng không thể sinh hoạt. Tất cả vẫn ngóng ngày nước rút.
Anh Lò Văn In ở ngách 6/153 đường Miêu Nha cho biết đến chiều 4/10 nhà vẫn ngập sâu tới 1,3 m. Anh phải dùng thuyền, bè tự chế để di chuyển đồ đạc như TV, loa ra ngoài khi nghe tin sắp có thêm một cơn bão. "Những vật dụng nặng như tủ lạnh, máy giặt đành để lại”, anh In nói.
Trước bão Bualoi, nhiều gia đình đã chủ động kê cao xe máy đề phòng ngập nhưng trận mưa lớn ngày 30/9 vẫn nhấn chìm tất cả. 6 ngày sau, khi nước đã rút bớt nhiều xe vẫn còn ngập hơn nửa.
Chuồng lợn nhà ông Nguyễn Văn Bình có khoảng 20 con, được sơ tán lên cao. Do nước sâu và mất điện, không thể đun bếp củi, mỗi ngày gia đình ông phải dùng một bình gas để nấu cám.
Cạnh nhà ông Bình, bà Niên kê những tấm gỗ lớn làm chỗ cao để trú cho đàn gà và mấy con chó. “Năm nay nước lên nhanh quá, dù đã kịp di chuyển vật nuôi lên cao nhưng vẫn chết mất một con lợn”, bà nói.
17h30 ngày 4/10, nhiều người dân lội nước ra ngoài làng mua thực phẩm.
Điện chưa được cấp lại, ông Nguyễn Văn Tuyển nhóm bếp củi để nấu nướng. “Tôi còn giữ cái bếp cũ nên đun nước cho hai nhà hàng xóm cùng dùng", ông Tuyển nói.
Ông phải kéo điện từ từ máy nổ nhà hàng xóm qua để sử dụng sạc pin, thắp đèn lúc chiều tối.
Buổi tối, hầu hết các gia đình phải thắp nến hoặc ánh sáng đèn pin, điện thoại để sinh hoạt.
Theo tổ trưởng dân phố Lưu Văn Thanh từ chiều 4/10, khi hệ thống bơm của trạm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha) được nâng lên và vận hành trở lại, tình trạng ngập bắt đầu giảm song vẫn còn khoảng 100 hộ bị nước bao quanh nhà.
“Chúng tôi đang phối hợp điện lực kiểm tra, cấp điện lại để bà con dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa,” ông Thanh nói.
Chiều 5/10, địa phương sẽ phun khử khuẩn toàn khu. Ông Thanh cho biết thêm, về lâu dài, UBND phường Xuân Phương dự kiến khơi thêm một dòng chảy ở khu vực cống đường tàu, vốn bị bồi lấp nhiều năm qua. “Nếu làm được, Miêu Nha mới có thể thoát khỏi kiếp ‘rốn ngập’,” ông nói
Hoàng Giang
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.