Xem xét đề xuất loại bỏ tên bão Bualoi

Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang xem xét đề xuất bỏ tên Bualoi ra khỏi danh sách 140 tên đặt cho bão ở Thái Bình Dương.

Ngày 3/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đang tham vấn các tổ chức liên quan để chính thức đề xuất bỏ tên bão Bualoi trong cuộc họp của Ủy ban Bão quốc tế vào tháng 2/2026.

Theo quy định được Ủy ban Bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay trở lại dùng tên cũ.

Các cơ quan thành viên được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Bão Bualoi làm tốc mái trường học ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Tên Bualoi (một loại chè) được Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách tên bão quốc tế để thay cho tên Rammasun, sau khi tên này bị loại vì gây thiệt hại lớn. Trong lịch sử, tên Bualoi đã được sử dụng hai lần, đầu tiên vào năm 2019.

Hồi tháng 2/2025, Hội đồng Ủy ban Bão quốc tế đã thống nhất bỏ tên Yagi ra khỏi tên bão sau khi gây thiệt hại lớn cho Việt Nam và một số quốc gia. Việt Nam từng đề xuất đổi tên bão Linfa năm 2020, Sao La năm 2023. Tên bão Sao Mai năm 2018 được thay thế bằng Sontinh.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 ngày 29/9 bão đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11. Bão gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa và gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bão gây mưa lớn Thanh Hóa - Đà Nẵng với lượng 200-400 mm, riêng Huế 300-600 mm, có nơi trên 600 mm. Trạm Bạch Mã (Huế) ghi nhận mưa lớn nhất 857 mm; tiếp theo là Xuân Bình (Thanh Hóa) 681 mm, Hủa Na (Nghệ An) 595 mm.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội.

Đến ngày 3/10, Bualoi đã làm 51 người chết, tăng 15 so với hôm qua; 14 người mất tích và 164 người bị thương; 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15.860 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với hôm qua. Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000, Lào Cai hơn 2.700 và Nghệ An 2.100.

