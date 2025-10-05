Vùng trồng hoa, rau lớn nhất Hà Nội thiệt hại nặng sau bão Bualoi

Một tuần qua, nước sông Hồng dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập, người dân làng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) lo lắng khi hàng nghìn gốc đào bị ngâm nước nhiều ngày, bắt đầu héo úa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến chiều 2/10, Hà Nội có gần 2.500 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gồm hơn 340 ha cây ăn quả và gần 460 ha rau, màu.