Bộ Giao thông Vận tải: 'Đường sắt Cát Linh đủ điều kiện an toàn'

Dự án Cát Linh - Hà Đông còn một số vấn đề tồn tại song "không ảnh hưởng đến tuổi thọ, công năng".

Ngày 16/7, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay cơ quan này lần thứ hai có báo cáo gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước giải trình tiếp về công tác nghiệm thu dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, công trình đã nghiệm thu hoàn thành tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; kết quả thí nghiệm, kiểm định, vận hành thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các quy định liên quan.

Một số vấn đề còn tồn tại về chất lượng "nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình". Bộ Giao thông Vận tải khẳng định dự án đủ điều kiện khai thác an toàn, đã được Ban Quản lý dự án đường sắt xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Về kết quả đánh giá an toàn hệ thống, Bộ cho hay Tư vấn độc lập ACT (Pháp) đã tiến hành đánh giá an toàn hệ thống từ năm 2018 và hoàn thiện 13 báo cáo đánh giá, cấp chứng nhận an toàn vào ngày 5/5/2021. Dự án cũng đáp ứng tiêu chuẩn của đường sắt đô thị Trung Quốc, tương đồng với các dự án tại Trung Quốc thực hiện trước năm 2020.

Tàu Cát Linh - Hà Đông trong khu bảo dưỡng. Ảnh: Ngọc Thành.

Theo hợp đồng EPC, dự án Cát Linh - Hà Đông phải vận hành thử toàn hệ thông để nghiệm thu hoàn thành trước khi đưa vào khai thác. Hiện dự án đã được vận hành thử đảm bảo các chỉ tiêu vận hành khai thác theo đúng thiết kế. Năng lực tối đa toàn tuyến theo thiết kế là 24 đoàn tàu cùng hoạt động với giãn cách tối thiểu 2,3 phút. Giai đoạn đầu hiện nay sẽ vận hành tối đa 10 đoàn tàu với giãn cách 6 phút. Như vậy, dự án không cần giảm chỉ tiêu nào cho dù vẫn có một số tồn tại được Tư vấn khuyến cáo cải tiến.

Bộ Giao thông Vận tải kết luận dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn, thiết kế, quy định quản lý chất lượng hiện hành. Đồng thời, dự án đã được đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT.

Vì vậy, Bộ kiến nghị Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để sớm đưa dự án vào vận hành khai thác.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản đồng thuận với các giải pháp khắc phục của Bộ Giao thông Vận tải đối với 9/16 vấn đề khuyến cáo của Tư vấn ACT (Pháp). Các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành, nhân sự trong giai đoạn khai thác, thuộc trách nhiệm của UBND TP Hà Nội sẽ được cơ quan này cam kết thực hiện.

Ngày 29/4, Tư vấn Pháp ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông - đây là khâu đánh giá quan trọng về an toàn công trình. Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã bổ sung hồ sơ, gửi báo cáo đến Hội đồng kiểm tra Nhà nước xem xét kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Bộ từng đưa ra mốc bàn giao dự án cho UBND Hà Nội vận hành thương mại trong tháng 5 vừa qua, nhưng đến nay Hội đồng kiểm tra Nhà nước vẫn chưa có có quyết định cuối cùng.

Đoàn Loan