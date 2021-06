Tàu điện Cát Linh - Hà Đông vé 15.000 đồng một lượt

Hà NộiGiá vé lượt, ngày và tháng tương ứng các mức 15.000, 30.000 và 200.000 đồng. Hành khách được miễn phí vé 15 ngày đầu tuyến vận hành thương mại.

Quyết định ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông do UBND Hà Nội ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 14/6.

Theo phương án vận hành, tàu chạy từ 5h sáng đến 23h đêm hàng ngày, tần suất 6-7 phút mỗi chuyến. Ảnh: Ngọc Thành.

Giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa 15.000 đồng/lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất. Ngoài tiền mặt, việc thanh toán bằng thẻ được khuyến khích với mức giá rẻ hơn thanh toán bằng tiền mặt khoảng 500 đồng mỗi lượt.

Giá vé ngày 30.000 đồng/người (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày). Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.

Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể, được áp dụng mức 140.000 đồng/người/tháng.

Hà Nội miễn tiền vé cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm: người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Trên đây là mức giá ban đầu, sau khi có định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành và các quy định về chi phí quản lý, vận hành đường sắt đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính đánh giá, tổng kết và trình thành phố xem xét ban hành mức phù hợp.

Sau 10 năm, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành xong phần xây dựng hạ tầng hơn 13 km cầu cạn, 12 nhà ga trên cao, 16 khu đơn thể Depot và cảnh quan cây xanh. Tháng 12/2020, dự án đã chạy thử toàn hệ thống để kiểm chứng độ an toàn và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là bước bắt buộc trong quá trình đánh giá an toàn kỹ thuật do tư vấn ACT (Pháp) thực hiện.

Cuối tháng tư, Bộ Giao thông Vận tải cho hay dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được Tư vấn độc lập ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống. Bộ đã bổ sung báo cáo "nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng" và gửi tới Hội đồng kiểm tra nhà nước. Sau khi Hội đồng Kiểm tra nhà nước thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu, dự án sẽ được bàn giao cho UBND Hà Nội vận hành khai thác thương mại.

Võ Hải