'Bố già AI' Yann LeCun xác nhận rời Meta

Yann LeCun thông báo rời Meta để lập công ty khởi nghiệp riêng chuyên về "khả năng mô phỏng thế giới".

"Tôi đang thành lập công ty khởi nghiệp với mục đích tiếp tục chương trình nghiên cứu Trí tuệ Máy móc Tiên tiến (AMI) đã theo đuổi trong nhiều năm cùng các đồng nghiệp tại bộ phận Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản (FAIR), Đại học New York (NYU) và nhiều nơi khác", LeCun viết trên LinkedIn ngày 19/11. Mục tiêu của công ty mới là mang đến cuộc cách mạng lớn tiếp theo trong lĩnh vực AI: những hệ thống có thể hiểu được thế giới vật lý, có bộ nhớ bền bỉ, có khả năng suy luận và lập kế hoạch cho các chuỗi hành động phức tạp.

LeCun cho biết công ty khởi nghiệp mới sẽ vẫn hợp tác với Meta. Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch không được ông tiết lộ.

Yann LeCun. Ảnh: X/Bijoy Ghosh

LeCun, 65 tuổi, là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực AI. Ông cùng với giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio được mệnh danh là Godfather of AI (bố già AI). Ông gia nhập Meta năm 2013, đứng đầu FAIR - nhóm đã tạo ra mô hình nguồn mở đầu tiên của Meta mang tên Llama - và là nhà khoa học trưởng về AI của công ty.

Trong bài viết trên LinkedIn, LeCun cho biết việc thành lập và phát triển FAIR là "thành tựu phi kỹ thuật đáng tự hào nhất" của ông. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến CEO Meta Mark Zuckerberg và các lãnh đạo công ty như Andrew Bosworth, Chris Cox và Mike Schroepfer vì sự ủng hộ của họ đối với FAIR và chương trình AMI trong vài năm qua.

Theo CNBC, sự ra đi của LeCun diễn ra khi bộ phận AI của Meta đang gặp nhiều xáo trộn. Hồi tháng 6, công ty của Zuckerberg đã thành lập nhóm Siêu trí tuệ Meta Superintelligence Labs (MSL), mua số cổ phần trị giá 14,3 tỷ USD của Scale AI và lôi kéo nhà đồng sáng lập Alexandr Wang về dẫn dắt mảng này. MSL được Zuckerberg trực tiếp tuyển dụng nhân sự, đặt tham vọng phát triển "siêu trí tuệ cá nhân" - thuật ngữ ông dùng để mô tả các hệ thống AI có thể vượt khả năng của con người. Dù vậy, Meta cũng sa thải 600 người trong nhóm này vào tháng trước.

Thông tin LeCun rời Meta được đồn đoán từ giữa tháng này, khi WSJ dẫn nguồn tin nội bộ cho biết ông đã bắt đầu lôi kéo đồng nghiệp thân cận tại công ty, cũng như đề nghị với giới đầu tư nhằm thành lập startup riêng. Công ty khởi nghiệp mới sẽ tập trung vào việc phát triển World Model, tức khả năng mô phỏng thế giới vật lý - hướng đi khác so với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà Meta theo đuổi, nhưng cùng mục tiêu đạt được siêu trí tuệ.

Trước khi rời Meta, LeCun đánh giá các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay hữu ích nhưng không có tiềm năng thông minh như người. Ông cho rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang bị thổi phồng quá mức, đặc biệt cuộc đua phát triển mô hình LLM. Để bước vào cuộc cách mạng tiếp theo, các công ty cần "lùi lại một bước" nhằm tìm ra những gì còn thiếu trong những phương pháp tiếp cận hiện tại nếu muốn tạo AI thông minh ở cấp độ con người.

Bảo Lâm (theo CBNC, Bloomberg)