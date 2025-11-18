Yann LeCun: 'LLM không thể thông minh cấp độ con người'

Yann LeCun, nhà khoa học AI của Meta, đánh giá các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay hữu ích nhưng không có tiềm năng thông minh như người.

"LLM rất tuyệt. Chúng hữu ích, đáng đầu tư vì rất nhiều người sử dụng chúng", ông LeCun phát biểu tại một sự kiện công nghệ ngày 17/11. "Nhưng đó không phải con đường dẫn đến trí thông minh ở cấp độ con người. Chúng hút mọi thứ trên con đường đang đi qua, khiến mọi nguồn lực bị cuốn vào".

Ông Yann Lecun chia sẻ với sinh viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2024. Ảnh: Lưu Quý

Cũng theo nhà khoa học AI hàng đầu của Meta, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang bị thổi phồng quá mức, đặc biệt cuộc đua phát triển mô hình LLM. Ông cho rằng để bước vào cuộc cách mạng tiếp theo, các công ty cần "lùi lại một bước" nhằm tìm ra những gì còn thiếu trong những phương pháp tiếp cận hiện tại nếu muốn tạo AI thông minh ở cấp độ con người.

Theo Business Insider, phát biểu của LeCun như "lời phê bình mạnh mẽ" đến chiến lược của chính công ty ông. Trước đó, Meta đã thành lập nhóm Siêu trí tuệ Meta Superintelligence Labs - MSL hồi tháng 6, mua số cổ phần trị giá 14,3 tỷ USD của Scale AI và lôi kéo nhà đồng sáng lập Alexandr Wang về dẫn dắt mảng này.

MSL được CEO Mark Zuckerberg trực tiếp tuyển dụng nhân sự, đặt tham vọng phát triển "siêu trí tuệ cá nhân" - thuật ngữ ông dùng để mô tả các hệ thống AI có thể vượt khả năng của con người. Dù vậy, Meta cũng sa thải 600 người trong nhóm này vào tháng trước.

Giữa tháng 11, WSJ dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Yann LeCun đang trao đổi với cộng sự về kế hoạch rời Meta sau hơn một thập kỷ cống hiến. Ông được cho là bắt đầu lôi kéo đồng nghiệp thân cận tại công ty, cũng như đề nghị với giới đầu tư nhằm thành lập startup riêng. Công ty khởi nghiệp mới của Yann LeCun sẽ tập trung vào việc phát triển World Model, tức khả năng mô phỏng thế giới vật lý - hướng đi khác so với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà Meta theo đuổi, nhưng cùng mục tiêu đạt được siêu trí tuệ.

LeCun là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực AI. Ông cùng với giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio được mệnh danh là Godfather of AI (bố già AI). Ông gia nhập Meta năm 2013, đứng đầu bộ phận Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản (Fundamental AI Research - FAIR) và là nhà khoa học trưởng về AI của công ty. FAIR là nhóm đã tạo ra mô hình nguồn mở đầu tiên của Meta mang tên Llama vào năm 2023, nhưng LLM này sau đó được phát triển bởi nhóm khác.

Theo NDTV, thời gian qua, LeCun là một trong những người hoài nghi nhất đối với LLM mà Meta phát triển. Ông cho rằng các mô hình hiện nay "ngu ngốc hơn cả mèo", đồng thời ủng hộ loại hình đào tạo mới bằng cách cho AI "học tập" dựa trên dữ liệu thực tế, một phần lấy cảm hứng từ cách trẻ sơ sinh học kiến thức vật lý cơ bản.

Bảo Lâm (theo Business Insider, WSJ)