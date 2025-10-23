Meta sa thải 600 người thuộc nhóm 'siêu trí tuệ AI'

Meta Superintelligence Labs, bộ phận "siêu trí tuệ AI" mới thành lập tháng 6 và do tỷ phú 28 tuổi Alexandr Wang dẫn dắt, sa thải hơn 600 người.

"Bằng cách giảm quy mô nhóm, chúng ta sẽ không cần quá nhiều cuộc thảo luận trước khi ra quyết định. Mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn, có phạm vi, tác động lớn hơn", Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta phụ trách Superintelligence Labs (MSL), gửi thông báo đến nhân viên ngày 22/10 và được Business Insider thu thập.

Một phát ngôn viên Meta sau đó xác nhận 600 nhân viên bộ phận MLS đã được cho nghỉ việc, nhưng không bình luận thêm. Wang cũng cho biết những người bị ảnh hưởng đã được thông báo từ trước.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta và là người phụ trách Meta Superintelligence Labs. Ảnh: TED

Việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh Meta tinh chỉnh tổ chức AI rộng lớn hơn, quy tụ các nhóm về sản phẩm, nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, bộ phận Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản FAIR do giáo sư Yann LeCun đứng đầu, cùng TBD - nhóm "ưu tú" có nhiệm vụ phát triển những mô hình AI thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, việc MSL cắt giảm 600 nhân viên chỉ sau bốn tháng bị đánh giá bất thường. Bộ phận được CEO Mark Zuckerberg trực tiếp tuyển dụng nhân sự và thành lập vào tháng 6, đặt tham vọng phát triển "siêu trí tuệ cá nhân" - thuật ngữ ông dùng để mô tả các hệ thống AI có thể vượt qua khả năng của con người. Wang, nhà đồng sáng lập Scale AI, là một trong những nhân tài do Zuckerberg lôi kéo về thông qua việc chi 14,3 tỷ USD để mua 49% cổ phần của startup này.

Sau khi thành lập, MLS nhanh chóng trở thành một trong những bộ phận nhận các khoản đầu tư quan trọng và tốn kém nhất của Meta. Những tháng qua, công ty chi hàng trăm triệu USD để tuyển dụng kỹ sư và nhà nghiên cứu từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và các startup AI. Dù vậy, một số nhân viên cho biết sự ra đời của MLS cũng gây mâu thuẫn nội bộ, với nhiệm vụ chồng chéo và liên tục thay đổi, khiến nhiều người căng thẳng và nghỉ việc sớm.

Theo CNBC, động thái của Meta "là ví dụ mới nhất cho thấy việc sa thải ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã trở thành xu hướng tương tự việc định giá hoặc mua lại các doanh nghiệp AI vốn đang được định giá cao ngất ngưởng".

Một số chuyên gia khác nhận định việc Meta cắt giảm nhân sự AI cho thấy một lượng lao động đang bị chính AI thay thế. "Khi các công ty công nghệ lớn tiếp tục chuyển hướng tăng trưởng và lấy AI làm trung tâm, họ sẽ loại bỏ những yếu tố kéo lùi doanh thu hoặc không cốt lõi, dù là thoái vốn, đóng cửa hay tái cấu trúc", bà Malinda Gentry của EY-Parthenon Americas nói. "Những điều chỉnh đang diễn ra được thúc đẩy bởi tốc độ phát triển nhanh chóng của AI".

Tuy vậy, các chuyên gia khác cho rằng việc sa thải "không phản ánh toàn bộ câu chuyện", bởi sau mỗi thông báo cắt giảm nhân sự lại có đợt tuyển dụng mới. Các tập đoàn công nghệ lớn vẫn chạy đua tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực học máy, khoa học dữ liệu và an toàn AI vốn đang rất khan hiếm.

"Xu hướng cắt giảm lao động vẫn diễn ra, nhưng cân bằng với khả năng tiếp tục phát triển và thu hút nhân tài, bất kể nhân tài đó được tuyển dụng, tiếp nhận hay hợp tác trong hệ sinh thái", nhà phân tích JP Gownder, Phó chủ tịch Forrester, nói với CNBC.

Bảo Lâm (theo Business Insider, CNBC)