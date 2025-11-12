Yann LeCun dự định rời Meta

Yann LeCun, nhà khoa học AI hàng đầu của Meta, được cho đã bắt đầu lôi kéo đồng nghiệp thân thiết của mình tại công ty, đồng thời trao đổi với các nhà đầu tư nhằm thành lập startup riêng.

Trích dẫn các nguồn tin nội bộ, WSJ cho biết Yann LeCun đã trao đổi với các cộng sự về việc rời Meta sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Theo nguồn tin, công ty khởi nghiệp mới của Yann LeCun sẽ tập trung vào việc phát triển World Model, tức Khả năng mô phỏng thế giới - một hướng đi khác so với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà Meta đang theo đuổi, nhưng cùng mục tiêu dẫn đến siêu trí tuệ, tức AI có thể thông minh hơn con người.

Ông Yann Lecun chia sẻ trước các sinh viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2024. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, nguồn tin cũng lưu ý "kế hoạch có thể thay đổi" và LeCun cũng có thể sẽ tiếp tục ở lại Meta. LeCun không đưa ra bình luận, trong khi đại diện Meta từ chối trả lời.

Trước đó, Financial Times cũng đưa tin LeCun sắp rời Meta để chọn con đường riêng. Dù vậy, nguồn tin này không đề cập đến việc ông sẽ làm gì thời gian tới.

LeCun là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực AI. Ông cùng với giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio được mệnh danh là Godfather of AI (bố già AI). Ông gia nhập Meta năm 2013, đứng đầu bộ phận Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản (Fundamental AI Research - FAIR) và là nhà khoa học trưởng về AI của công ty.

FAIR là nhóm đã tạo ra mô hình nguồn mở đầu tiên của Meta mang tên Llama vào năm 2023. Dù vậy, các phiên bản tiếp theo của mô hình này lại được phát triển và đào tạo bởi một nhóm khác. Chỉ có một trong số 14 nhà nghiên cứu có trong danh sách phát triển Llama ban đầu vẫn còn làm việc tại công ty cho đến nay.

Dù vậy việc Meta mua cổ phần trị giá 14,3 tỷ USD của Scale AI và thu hút người đồng sáng lập Alexandr Wang về dẫn dắt mảng Siêu trí tuệ (Meta Superintelligence Labs - MSL) khiến vị thế của LeCun giảm rõ rệt. Hồi tháng 7, LeCun từng cho biết vai trò của ông về phát triển AI tại Meta "không thay đổi".

Theo NDTV, thời gian qua, LeCun là một trong những người hoài nghi nhất đối với LLM mà Meta đang phát triển. Ông cho rằng các mô hình hiện nay "ngu ngốc hơn cả mèo", đồng thời ủng hộ loại hình đào tạo mới bằng cách cho AI "học tập" dựa trên dữ liệu thực tế, một phần lấy cảm hứng từ cách trẻ sơ sinh học những kiến thức vật lý cơ bản.

"Trong vòng ba đến 5 năm nữa, đây sẽ là mô hình thống trị về kiến trúc AI. Chỉ không ai tỉnh táo mới sử dụng LLM như chúng ta đang có ngày nay", ông phát biểu tại một hội thảo do Viện Công nghệ Massachusetts tổ chức cuối tháng trước.

Bảo Lâm (theo WSJ, NDTV)