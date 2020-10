Blackpink lập kỷ lục với album đầu tay

Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có lượng album đặt trước nhiều nhất.

Trưa 2/10, YG Entertainment thông báo, The Album - album đầu tay của Blackpink - vượt mốc một triệu bản đặt trước trên toàn cầu. Trong đó tại Hàn Quốc có 670 nghìn bản và 340 nghìn bản ở thị trường Mỹ và châu Âu. 18.888 album phiên bản LP đặc biệt cũng hết hàng chỉ sau vài phút mở bán. Theo Dispatch, doanh số album của nhóm dự kiến còn tăng cao khi lên kệ vào ngày 6/10.

"The Album" - album đầu tay trong sự nghiệp của Blackpink. Ảnh: YG.

The Album có tám bài hát, trong đó Lovesick Girls ra mắt trưa 2/10 được chọn là ca khúc chủ đề. Hai ca khúc từng ra mắt trước đây là How You Like That và Ice Cream - kết hợp Selena Gomez. Còn lại là Bet You Wanna với sự góp giọng của Cardi B, Crazy Over You, Pretty Savage, Love To Hate Me, You Never Know. Album có hai phiên bản: màu đen và hologram.

MV "Lovesick Girls" MV "Lovesick Girls" của Blackpink. Video: Youtube Blackpink.

MV Lovesick Girls phát hành trưa 2/10 áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên Youtube với hơn 1,7 triệu lượt xem. MV là sản phẩm âm nhạc thứ ba của nhóm trong năm nay.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên: Lisa, Jennie, Rose, Jisoo. Nhóm nổi tiếng toàn cầu nhờ chất nhạc bắt tai, hình tượng quyến rũ và chiến lược đúng đắn của công ty quản lý. Nhóm từng hợp tác các nghệ sĩ quốc tế như Lady Gaga (bài Sour Candy), Dua Lipa (bài Kiss and Make up) và mới nhất là Selena Gomez (bài Ice Cream). Không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc, các thành viên Blackpink được nhiều tạp chí đánh giá là các biểu tượng thời trang mới, trở thành "con cưng" của các nhà mốt xa xỉ.

