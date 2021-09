Billie Eilish mất 100.000 fan vì ảnh mặc hở

Ca sĩ Billie Eilish mất trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội sau lần đầu chụp ảnh theo mốt gợi cảm.

Trong bài phỏng vấn với Elle hôm 23/9, Eilish cho rằng nhiều fan không công bằng khi muốn cô giữ nguyên phong cách ngổ ngáo. Cô nói: "Con người thường cố gắng níu giữ và quyến luyến ký ức. Tuy nhiên, tôi nghĩ thật thiếu nhân văn khi mất fan chỉ vì khoe ngực".

Billie Eilish diện corset trên tạp chí thời trang. Ảnh: Vogue

Giọng ca Bad Guy thừa nhận muốn xây dựng hình ảnh mới cho album thứ hai Happier Than Ever, ra mắt cuối tháng 7. Tháng 5, Eillish thực hiện bộ ảnh với đồ ngủ xuyên thấu, váy corset để khoe đường cong trên tạp chí Vogue. Một số fan nói cô trở thành một người khác và không hài lòng với sự thay đổi.

Billie Eilish giải thích thêm: "Tôi không có mục đích khiến người ta nghĩ khác về mình. Tôi luôn thay đổi kiểu tóc và phong cách cho từng dự án. Tôi muốn album này mang một đặc điểm riêng. Một ngày, tôi đăng video khi còn nhuộm tóc xanh. Người hâm mộ ca thán rằng nhớ Billie ngày trước. Tôi vẫn là con người như vậy. Tôi không phải búp bê barbie có thể thay các bộ phận trên cơ thể".

Billie Eilish tại sự kiện Met Gala 2021. Ảnh: FilmMagic

Trong một bài phỏng vấn trước đó với Guardian, Eilish tiết lộ luôn mặc cảm về cơ thể khiến cô quyết định mặc quần áo rộng trong nhiều năm. "Tôi chọn đồ cỡ lớn để dễ dàng di chuyển mà không lộ thân hình. Mọi thứ có thể trở nên thật khó chịu. Dù nhiều người không tin, tôi mặc cảm với cơ thể và luôn muốn tách biệt nó khỏi hình ảnh của mình trước công chúng", cô nói.

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ, bố mẹ đều là diễn viên. Tháng 3/2019, cô ra mắt album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng số một tại 16 quốc gia, trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Tháng 1/2020, cô thắng bốn giải quan trọng nhất tại Grammy, trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đoạt thành tích này.

Phương Mai (theo Elle)