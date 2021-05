Billie Eilish lần đầu theo mốt gợi cảm

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWAFA,WDWG), phát hành tháng 3/2019 và lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Năm 2020, cô "càn quét" giải Grammy với bốn giải quan trọng nhất trong lần đầu tham dự sự kiện, gồm: "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc của năm".