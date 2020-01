'Bad Guy' - ca khúc đậm màu sắc dục

Nhận 3 đề cử Grammy 2020, "Bad Guy" viết về những lệch lạc tình dục của Billie Eilish khi cô chưa tròn 18 tuổi.

Bad Guy nói về mối quan hệ trai gái không chính thống khi người nữ bị nam bạo hành về mặt thể xác đề thỏa mãn. Bài hát mở đầu: White shirt now red, my bloody nose (tạm dịch: Áo trắng nay thành đỏ, chiếc mũi nhuốm máu của em). Hình ảnh chiếc áo tượng trưng cho sự trong trắng bị vấy bẩn bởi máu (biểu tượng của bạo lực và sự đau đớn). Tuy nhiên, nhân vật nữ không nghĩ mình là nạn nhân mà thích thú với điều đó.

Billie Eilish - Bad Guy MV "Bad Guy". Video: Youtube.

Từ Bad Guy (tạm dịch: Người xấu) được Billie chỉ nhân vật nữ, trong cách nói ở ngôi thứ nhất. Cô tự nhận là kẻ xấu vì hạnh phúc khi phá hoại mối tình của nhân vật nam với bạn gái và khiến anh ta tức giận. Gia đình, người thân cũng không thể chấp nhận tính cách của cô. "Mẹ muốn hát cùng tôi. Nhưng bà sẽ không hát ca khúc này. Vì nếu bà ấy đọc ca từ, bà sẽ thương hại cho gã đàn ông tôi hẹn hò", cô viết.

Giống nhiều ca khúc khác trong album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Bad Guy được Billie sáng tác và thu âm trong phòng ngủ ở nhà riêng tại Los Angeles, Mỹ. Người giúp đỡ cô sáng tác là anh trai Finneas O'Connell - hơn cô bốn tuổi. Từ khi ra mắt, Bad Guy gay tranh cãi về ca từ gợi dục. Billie sử dụng nhiều hình ảnh như "thâm đầu gối vì anh", "thích làm chuyện đó thô bạo" hay "em là loại có thể quyến rũ cha anh". Điều khiến người nghe nhạc kinh ngạc hơn khi cô cùng anh trai đồng sáng tác ca khúc khi chưa tròn 18 tuổi.

Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell. Ảnh: Itunes.

Finneas - anh trai cô - từng bị nhiều người chỉ trích vì nghi là tác giả những ca khúc không hợp lứa tuổi cho em gái hát. Tuy nhiên, gia đình ủng hộ Billie và cho biết tự hào với thành công hai anh em đạt được. Billie cho biết ca từ của mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ, những câu chuyện được kể đôi khi chỉ để tạo thêm phần thú vị cho bài hát. Giải thích với tờ NME, Billie cho biết ca khúc châm biếm cách người ta khoe mẽ bản thân để tỏ ra sành điệu. Bad Guy ám chỉ những kẻ tỏ ra nguy hiểm nhưng thực chất bên trong nông cạn, yếu đuối và trở nên sợ hãi khi đối mặt những "kẻ xấu" theo đúng nghĩa.

Bad Guy chiếm ba đề cử - trong đó có hai giải quan trọng ca khúc và ghi âm của năm - tại Grammy 2020. Ca khúc thành công về mặt thương mại, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng tại Mỹ, Australia, Canada trong tuần đầu ra mắt. Nó cũng chấm dứt sự thống trị của Old Town Road - lập kỷ lục 19 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - của Lil Nas X. Billie Eilish đứng thứ hai về tổng số đề cử tại Grammy năm nay (sáu đề cử), ít hơn ca sĩ Lizzo hai đề cử và bằng rapper Lil Nas X.

Billie sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô viết ca khúc đầu tiên từ năm bốn tuổi, tưởng tượng mình bị hút vào một hố đen. Billie Eilish gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? phát hành tháng 3/2019. Album "công phá" các bảng xếp hạng ngay sau khi phát hành, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Các trang phê bình âm nhạc Allmusic, Guardian, The Times đều đánh giá album 4 trên 5 sao. Trong khi đó, tạp chí âm nhạc NME cho điểm tuyệt đối với mô tả "sản phẩm thay đổi âm nhạc hiện đại".

Đạt Phan