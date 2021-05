Billie Eilish là host trẻ nhất lịch sử Met Gala

Ca sĩ 19 tuổi Billie Eilish trở thành người trẻ nhất chủ trì đêm tiệc thời trang Met Gala 2021.

Hôm 3/5, Met Gala công bố host năm nay gồm: vận động viên quần vợt Naomi Osaka, diễn viên Timothée Chalamet, nhà thơ Amanda Gorman và ca sĩ Billie Eilish. Bốn người đại diện cho bốn phong cách biểu tượng của Mỹ - chủ đề đêm tiệc. Đại diện ban tổ chức nói trên Vogue về Eilish: "Eilish tượng trưng cho sự đón nhận một thẩm mỹ sáng tạo mới giống ngôn ngữ âm nhạc của cô ấy, thách thức các quy tắc cũ về lối ăn vận của một ngôi sao nhạc pop".

Cùng ba host còn lại, Eilish sẽ bàn bạc để lên danh sách khách mời, thực đơn, ý tưởng trang trí không gian trưng bày trang phục cũng như khán phòng tổ chức tiệc, làm MC. Ngoài ra, cô phải thể hiện gu thời trang thảm đỏ theo đúng chủ đề của sự kiện.

Ca sĩ Billie Eilish. Ảnh: Vogue.

Billie Eilish vừa có màn "lột xác" phong cách trong bộ ảnh chụp cho Vogue Anh số tháng 6. Từng gắn liền những bộ đồ rộng thùng thình, "dìm dáng" người mặc vì không thích ai bàn luận về cơ thể của mình, nữ ca sĩ lần đầu xuất hiện trước công chúng với loạt nội y tôn ngực, eo và hông. Cô nói với Vogue muốn trải nghiệm các loại váy corset khi bước sang tuổi mới.

Sinh năm 2001 tại Mỹ trong gia đình có bố mẹ là diễn viên, Billie Eilish gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWAFA,WDWG). Sản phẩm phát hành tháng 3/2019 và lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Năm 2020, cô "càn quét" giải Grammy với bốn giải quan trọng nhất trong lần đầu tham dự sự kiện, gồm: "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc của năm".

Thời trang thảm đỏ Met Gala 10 năm qua Thời trang thảm đỏ Met Gala 10 năm qua. Video: Sao Mai (tổng hợp từ Met Gala, Fashion TV).

Met Gala 2021 trở lại muộn hơn bốn tháng (13/9) và công bố hai chủ đề, chia thành hai phần triển lãm. Phần một mang tên "In America: A Lexicon of Fashion", sẽ ra mắt vào ngày 18/9 kéo dài đến hết ngày 5/9/2022, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Viện trang phục, trưng bày thời trang đương đại Mỹ. Phần hai là "In America: An Anthology of Fashion", ra mắt vào ngày 5/5/2022 và kéo dài đến hết ngày 5/9 cùng năm, thể hiện lịch sử phát triển thời trang Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay.

Họa Mi (theo Vogue)