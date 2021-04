Các ngôi sao thể hiện cá tính thời trang tương ứng chủ đề mỗi năm tại Met Gala, từ 2011 tới nay.

Thời trang thảm đỏ Met Gala 10 năm qua Video: Sao Mai (tổng hợp từ Met Gala, Fashion TV).

Met Gala lần đầu được tổ chức vào năm 1948 nhằm gây quỹ cho Viện trang phục Anna Wintour thuộc bảo tàng Metropolitan ở New York (Mỹ). Từ năm 1973, mỗi năm ban tổ chức đưa ra một chủ đề triển lãm cũng như dạ tiệc, thử thách phong cách thảm đỏ của các khách mời. Trong hơn 70 năm qua, sự kiện từng ba lần bị hủy: năm 1963 sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, năm 2002 do vụ tấn công 11/9 và năm 2020 vì đại dịch.

Năm nay, Met Gala trở lại muộn hơn bốn tháng (13/9) và công bố hai chủ đề, chia thành hai phần triển lãm. Phần một mang tên "In America: A Lexicon of Fashion", sẽ ra mắt vào ngày 18/9 kéo dài đến hết ngày 5/9/2022, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Viện trang phục, trưng bày thời trang đương đại Mỹ. Phần hai là "In America: An Anthology of Fashion", ra mắt vào ngày 5/5/2022 và kéo dài đến hết ngày 5/9 cùng năm, thể hiện lịch sử phát triển thời trang Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay.

