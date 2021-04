Sự kiện thời trang lớn nhất thế giới Met Gala trở lại sau khi bị hoãn năm ngoái vì Covid-19.

Hôm 8/4, Pagesix đưa tin Met Gala được tổ chức vào ngày 13/9 thay vì ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 như thường lệ. Ban tổ chức chọn thời điểm đó vì hy vọng cuộc sống trở lại gần như bình thường trong dịch. Tuy nhiên, chương trình diễn ra online hay trực tiếp vẫn đang được xem xét.

Những thiết kế ấn tượng của Met Gala 10 năm qua Những thiết kế ấn tượng của Met Gala 10 năm qua. Video: Ý Ly (tổng hợp từ Harper's Bazaar, Fashion TV, Clevver News, Telegraph, WMTV...)

Sự kiện do tạp chí Vogue tổ chức đang nhắm đến nhà thơ Amanda Gorman ở vị trí host và chủ tịch CFDA Tom Ford dẫn chương trình. Amanda Gorman vừa trở thành nhà thơ đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue Mỹ số tháng 5. Một số người dự đoán chủ đề của Met Gala năm nay có thể tôn vinh ngành thời trang Mỹ.

Met Gala được gọi là "Lễ Oscar của làng mốt", trong đó sự kiện gây quỹ cho Viện trang phục của Met Gala là đêm lớn nhất, quy tụ hàng trăm ngôi sao trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật và giới siêu giàu. Sự kiện tổ chức thường niên, do Anna Wintour chỉ đạo, từ năm 1995. Chương trình là cơ hội để các nhà thiết kế và ngôi sao phá bỏ mọi quy tắc thời trang. Ngoài khách mời, những người khác có thể phải trả số tiền lên đến 35.000 USD để có vé tham dự.

Mỗi mùa, Met Gala có chủ đề riêng, thử thách các ngôi sao thể hiện cá tính thời trang trên thảm đỏ. Năm ngoái, chủ đề "About Time: Fashion and Duration" - hướng đến sự kết nối của các xu hướng trong quá khứ và hiện tại - đã bị hủy do dịch.

Ý Ly