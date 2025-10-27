Bệnh viện Huế ngập sâu, bệnh nhân được di dời khẩn cấp

TP HuếMưa lớn kéo dài và nước sông Hương dâng cao trong ngày 27/10 làm nhiều bệnh viện ở Huế ngập sâu, buộc các y bác sĩ phải khẩn cấp di dời hàng nghìn bệnh nhân cùng trang thiết bị lên các tầng cao hơn.

Đến tối 27/10, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở y tế lớn nhất khu vực, vẫn chìm trong nước. Theo đại diện bệnh viện, nước lũ tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng một như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Trung tâm Đột quỵ Thần kinh, và khu vực tầng một Trung tâm Tim mạch. Hàng loạt ô tô, xe máy trong khuôn viên bị ngập gần nửa bánh, chết máy. Người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế phải bì bõm lội nước hoặc dùng xuồng nhỏ để di chuyển. Mọi hoạt động khám chữa bệnh tại tầng trệt bị gián đoạn.

Nước tràn vào các khoa phòng bệnh viện. Ảnh: Dương Hữu Thanh

Trước tình hình này, bệnh viện đã kích hoạt kế hoạch phòng chống thiên tai. Từ chiều cùng ngày, các y bác sĩ và nhân viên y tế đã chủ động sơ tán bệnh nhân từ tầng một lên các tầng trên. Các loại máy móc, trang thiết bị chuyên dụng cũng được kê cao hoặc chuyển đến khu vực khô ráo. Quân đội, công an được huy động để hỗ trợ bệnh viện sơ tán người và tài sản.

Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết nơi này đang chăm sóc cho khoảng 3.700 bệnh nhân nội trú và người nhà đi cùng. "Hầu hết bác sĩ đều ở lại bệnh viện để sẵn sàng ứng cứu và điều trị. Nhờ có kế hoạch dự phòng, toàn bộ máy móc, hồ sơ và thuốc men quan trọng đều được di chuyển an toàn", bà Hương thông tin. Bệnh viện cũng tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược để hạn chế tối đa hư hỏng.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, nước lũ cũng dâng nhanh và gây ngập nặng. Chiều 27/10, lãnh đạo thành phố Huế đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo di dời 29 bệnh nhân tại đây đến nơi an toàn. Nhiều bệnh nhân đã không kìm được cảm xúc khi được đưa ra khỏi khu vực ngập lụt. Có mặt tại điểm di chuyển các bệnh nhân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an, quân đội khi đã kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, trực tiếp có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Ông yêu cầu bệnh viện khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp; đề nghị các y bác sĩ thường xuyên túc trực, nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên chỗ cao hơn, hạn chế đi lại trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân được di dời sang các khu khác để đảm bảo an toàn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung có mưa rất lớn hai ngày qua, tâm mưa là Huế và Đà Nẵng. Sáng 27/10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đã vượt báo động 3 gần 0,1 m, khiến nhiều khu vực đô thị ngập 0,5-1 m. Việc các thủy điện đồng loạt xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập càng làm gia tăng tình trạng ngập ở hạ du.

Trước đó, ngày 24/10, Sở Y tế thành phố đã kiểm tra công tác ứng phó tại các cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi bão số 12 (FENGSHEN), yêu cầu toàn ngành duy trì chế độ trực cấp cứu 24/24, đảm bảo thu dung, điều trị liên tục cho người dân.

Nước ngập sâu trong khuôn viên bệnh viện, nhân viên y tế phải di chuyển cả tài liệu lên trên. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Thúy Quỳnh - Lê Nga