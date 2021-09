Ben Whishaw muốn người đồng tính đóng 007

Ben Whishaw - đóng nhân vật Q trong phim - muốn hãng phim tìm kiếm các diễn viên đồng tính nam để vào vai điệp viên James Bond.

Ngôi sao của loạt phim 007 nói trong bài phỏng vấn với Attitude khi được hỏi về những ứng viên thay thế Daniel Craig sau No Time To Die: "Tôi nghĩ Bond đồng tính là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi thật sự tin rằng chúng ta nên hướng tới viễn cảnh diễn viên có thể đóng bất kỳ vai nào. Mọi chuyện sẽ thật thú vị khi yếu tố giới không còn ảnh hưởng tới khâu chọn vai. Tôi nghĩ đó sẽ là một tiến bộ lớn".

Diễn viên Ben Whishaw, được biết đến với vai Q trong loạt phim về 007 của Daniel Craig. Ảnh: IMDB

Whishaw cũng đề cử hai diễn viên đồng tính Luke Evans và Jonathan Bailey thay thế Craig. Anh gọi họ là những ứng viên lý tưởng cho vai 007. "Tôi chỉ tự hỏi liệu hai người đó có sẵn sàng tham gia. Vai diễn đó vốn rất thử thách. Đồng thời, việc đóng Bond và những điều nhân vật này đại diện có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời diễn viên", Whishaw nói.

Vấn đề giới của nhân vật 007 gây tranh cãi những năm gần đây. Một số ý kiến cho rằng nhân vật chính trong phim được xây dựng theo khuôn mẫu nam tính độc hại, coi thường phụ nữ. Ngược lại, nhiều người nói không nên áp đặt quan điểm hiện đại vào những tác phẩm nghệ thuật cũ. Trong No Time To Die, phát hành vào tháng 10, ê-kíp tuyển thêm nữ biên kịch Phoebe Waller-Bridge để khiến các vai nữ trong phim có chiều sâu hơn.

No Time to Die sẽ là tập phim cuối Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án đổi ê-kíp sản xuất vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim James Bond năm 1999 The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

Trailer cuối cùng No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: CGV

Ben Whishaw, sinh năm 1980, là ngôi sao điện ảnh người Anh. Diễn viên lần đầu ghi dấu ấn với giải British Independent Film cho phim My Brother Tom (2001). Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm Hollywood như Cloud Atlas (2012), The Lobster (2015)... Năm 2012, Whishaw nhận vai điệp viên Q, người chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho 007 làm nhiệm vụ, trong Skyfall. Nhân vật tiếp tục xuất hiện trong các phần phim sau đó như Spectre, No Time To Die.

Đạt Phan