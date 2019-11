Daniel Craig lần cuối đóng James Bond

Phim "No Time to Die" sẽ là lần cuối nam diễn viên Daniel Craig vào vai điệp viên 007.

Xuất hiện trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert cuối tuần qua để quảng bá phim mới Knives Out, Daniel Craig xác nhận thông tin. Khi được người dẫn chương trình Stephen Colbert hỏi: "Anh đã xong việc với Bond chưa?", Craig trả lời: "Vâng, tôi đã xong".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với Time Out, Daniel ám chỉ sẽ không trở lại loạt phim sau Spectre. Tuy nhiên, sau đó anh đăng ký tham gia No Time to Die của đạo diễn Cary Joji Fukunaga, hiện được lên lịch phát hành tháng 4/2020. "Tôi đã có những trải nghiệm thực sự tốt và tôi nghĩ nên làm bộ phim này", Daniel Craig nói với USA Today.

Những khoảnh khắc của Daniel Craig trong '007' Những khoảnh khắc của Daniel Craig trong "007". Video: Youtube.

Daniel Craig, 51 tuổi, được chọn thay Pierce Brosnan đảm nhiệm loạt phim Bond từ ngày 14/10/2005. Ban đầu, anh không được người hâm mộ ưa thích vì ngoại hình thấp cùng mái tóc vàng. Trước đó, nam diễn viên chủ yếu vào các vai lưu manh tội phạm.

Sau khi Casino Royale (2006) thành công về thương mại và được lòng giới phê bình, Daniel Craig dần thuyết phục khán giả với hình ảnh James Bond mạnh mẽ, cuốn hút. Anh tiếp tục vào vai 007 trong Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và Spectre (2015). No Time to Die sẽ là cuộc phiêu lưu thứ năm của anh với tư cách James Bond.

Daniel Craig trên poster quảng bá phim "No Time to Die". Ảnh: MGM.

Tháng 10 năm nay, Craig vượt kỷ lục của Roger Moore trở thành người nắm giữ vai này lâu nhất. Khi rời nhiệm vụ, nam diễn viên sẽ được ghi danh bên cạnh những James Bond nổi tiếng khác: Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, George Lazenby và Timothy Dalton.

Những cái tên nổi bật được kỳ vọng thay thế Daniel Craig là Richard Madden, Michael Fassbender, James Norton, Aidan Turner, Idris Elba...

Phương Hà