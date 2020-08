Ben Affleck tái xuất trong vai Batman

Tài tử Ben Affleck trở lại đóng siêu anh hùng Người Dơi trong dự án "The Flash" của Warner Bros, dự kiến ra rạp năm 2022.

Ngày 20/8, đạo diễn Andy Muschietti tiết lộ thông tin trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. Tài tử nhận kịch bản hồi tuần trước và đồng ý tham gia dự án. The Flash là phim riêng về nhân vật siêu anh hùng cùng tên của truyện tranh DC, nam diễn viên Ezra Miller thủ vai chính.

Ben Affleck giữ vai Batman từ năm 2013 đến 2019. Ảnh: Warner Bros.

Muschietti thuyết phục Warner Bros tuyển lại diễn viên vì nghĩ nhân vật của anh đóng vai trò quan trọng trong The Flash. Theo ông, vai của Affleck được xem là "Batman gốc" trong vũ trụ điện ảnh DC. Yếu tố này ảnh hưởng lớn tới nội dung dự án mới. Trong các phim trước, Flash của Miller từng chiến đấu cùng Affleck nên nếu chọn người khác sẽ khiến phim thiếu logic. Ông cho rằng sự phối hợp ăn ý giữa Affleck và Miller có thể đem đến hiệu ứng cảm xúc đặc biệt.

Đạo diễn đánh giá cao khả năng diễn xuất của Ben Affleck: "Nhân vật Batman do anh ấy đóng có một sự đối lập rất rõ ràng. Một nửa là sự nam tính, thể hiện qua ngoại hình cơ bắp và chiếc cằm của anh ấy. Nửa còn lại là sự mỏng manh, dễ tổn thương. Tài năng của Ben là bộc lộ được tính cách đó đến người xem. Anh ấy chỉ cần một kịch bản phù hợp để phát huy". Muschietti cũng thích làm việc với những diễn viên có kinh nghiệm đạo diễn hoặc sản xuất phim như Affleck.

Trailer phim 'Superman Vs. Batman' Ben Affleck trong "Superman V Batman". Video: Warner Bros.

Giống nhiều phim của DC, kịch bản The Flash sẽ được xây dựng dựa trên thuyết đa vũ trụ, với nhiều dòng thời gian cùng diễn ra song song. Điều đó cho phép đạo diễn đưa nhiều nhân vật giống nhau nhưng ở các quãng thời gian khác biệt vào phim. Nhân vật Batman do Michael Keaton đóng năm 1989 cũng sẽ xuất hiện trong The Flash.

Ben Affleck được mời đóng Batman từ năm 2013, đóng chính hai dự án Batman v Superman: Dawn of Justice và Justice League của đạo diễn Zack Snyder. Anh cũng xuất hiện với tư cách cameo (diễn viên khách mời) trong Suicide Squad. Các tác phẩm đều bị giới phê bình đánh giá thấp. Tài tử sinh năm 1972 bị nhận xét diễn quá cứng và kém hẳn Christian Bale - người thủ vai này trước anh.

Đầu năm 2019, Ben Affleck chia tay vai diễn. Mới đây, anh tiết lộ dừng đóng Batman vì lúc đó nghiện rượu và không nghĩ đủ sức đảm bảo hoàn thành vai diễn. Trước Người Dơi, Affleck cũng nhận nhiều lời chê khi đóng Daredevil của Marvel trong phim cùng tên năm 2003.

Đạt Phan (theo Vanity Fair)