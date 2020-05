Ngày 24/5, Ben Affleck đưa bạn gái - "Bond girl" Ana de Armas - gặp các con riêng của anh. Sau khi ly dị Jennifer Garner, đây là lần đầu tài tử giới thiệu người tình với gia đình. Người hâm mộ đồn đoán anh tính đi bước nữa. Cặp sao quen nhau cuối năm ngoái khi cùng tham gia phim "Deep Water", dự kiến phát hành tháng 11. Cả hai công khai mối quan hệ hồi tháng 3 khi cùng du lịch Costa Rica.

Ana de Armas (32 tuổi) là diễn viên Cuba, hiện sống tại Havana. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp với các vai diễn nóng bỏng. Ana được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim "Blade Runner 2049", "Knives Out", "No Time to Die"...