Ben Affleck bỏ vai Batman do nghiện rượu

Ben Affleck cho biết bỏ vai Người Dơi của dự án "The Batman" vì sợ áp lực khiến chứng nghiện rượu thêm nặng.

Trên New York Times ngày 18/2, tài tử Mỹ nhắc lại việc ngừng đóng người hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC. Hồi năm 2016, Affleck hoàn thành kịch bản The Batman - tác phẩm anh dự kiến đóng chính, biên kịch, đạo diễn lẫn sản xuất. Một người bạn khen kịch bản nhưng e ngại chứng nghiện rượu của Affleck trầm trọng hơn bởi áp lực từ dự án. "Tôi nghĩ anh sẽ uống đến chết nếu lại trải qua những gì đã trải qua", người bạn nói với tài tử. Vì vậy, Affleck thông báo rời vị trí đạo diễn, biên kịch hồi năm 2017, rồi rút hẳn khỏi dự án vào năm 2019.

Gương mặt buồn của Ben Affleck (trái) khi nghe "Batman v Superman" bị chê trở thành đề tài ảnh chế nhiều năm sau, được gọi là "Sad Affleck" Ảnh: Yahoo.

Theo nam diễn viên, năm 2015 và 2016 là lúc chứng nghiện rượu của anh nặng nề nhất. Nó trùng thời điểm Batman v Superman ra mắt, đồng thời Justice League ở giai đoạn sản xuất. Affleck hóa Người Dơi trong cả hai phim, đều bị giới phê bình chỉ trích và doanh thu không đạt kỳ vọng. Dù không nói rõ, Affleck dường như nêu ẩn ý về áp lực từ vai Người Dơi - người hùng nổi tiếng bậc nhất truyện tranh. Các diễn viên đóng vai này luôn bị các fan, truyền thông chú ý, soi xét nhiều góc độ.

Ben Affleck trong vai Batman. Ảnh: Warner Bros.

Gia đình Ben Affleck vốn có tiền sử nghiện rượu. Anh kể bố mình uống mỗi ngày, hiếm khi tỉnh táo cho đến năm anh 19 tuổi. Tài tử có dấu hiệu xấu từ năm 15 tuổi, ba lần cai nghiện vào năm 2001, 2017 và 2018 (năm anh ly dị Jennifer Garner). Em trai anh - Casey Affleck - cũng gặp vấn đề tương tự.

Rời Vũ trụ Điện ảnh DC, Affleck không tham gia các bom tấn ba năm qua. Anh góp mặt trong phim hành động Triple Frontier (2019), sắp tới là hai phim The Way Back và Deep Water (2020). Affleck sẽ quay lại vị trí đạo diễn ở hai dự án Witness for the Prosecution và Ghost Army. Sao nam từng ghi dấu ở vai trò này với Argo (thắng Oscar "Phim xuất sắc" năm 2013).

Sau khi Affleck rút lui, dự án The Batman do Matt Reeves đạo diễn và Robert Pattinson đóng chính. Reeves cũng viết lại kịch bản, tập trung vào Batman thời trẻ, mới bắt đầu chống tội phạm. Phim còn quy tụ Zoë Kravitz (vai Miêu Nữ - Catwoman) và Paul Dano (vai ác nhân Riddler), dự kiến ra mắt năm 2021.

Ân Nguyễn