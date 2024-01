'Beef' thống trị nhiều hạng mục Emmy

MỹSeries "Beef" thắng năm giải ở hạng mục phim ngắn tập tại Emmy 2024, sáng 16/1 (giờ Hà Nội).

Tác phẩm đoạt năm trong số chín đề cử, gồm Loạt phim giới hạn xuất sắc, Đạo diễn phim ngắn tập hoặc một tập (Lee Sung Jin), Biên kịch xuất sắc (Lee Sung Jin), Nam chính (Steven Yeun) và Nữ chính (Ali Wong).

'Beef' - rắc rối từ sự nóng giận Trailer "Beef". Video: Netflix

Trong bài phát biểu, diễn viên Steven Yeun gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp và êkíp. "Cảm ơn vì vinh dự này. Rất nhiều người đã quan tâm đến tôi khi dấn thân vào con đường nghệ thuật. Tôi muốn cảm ơn nhân vật Danny vì đã dạy tôi rằng sự phán xét và nỗi xấu hổ chỉ mang đến sự cô độc, còn lòng trắc ẩn và bao dung là nơi con người có thể gặp nhau", Steven nói.

Tác phẩm gây sốt toàn cầu, được Telegraph đánh giá là "series hay nhất năm cho đến nay". Nội dung xoay quanh cuộc sống của hai người gốc Á Amy Lau (Ali Wong) và Danny Cho (Steven Yeun). Trong khi nhân vật Amy có công ty làm ăn phát đạt thì Danny là nhà thầu chật vật kiếm sống.

Lúc đang lùi xe trong bãi đỗ của siêu thị, Danny phát cáu vì bị Amy bóp còi, lập tức đuổi theo người kia nhằm trút bỏ cơn giận. Cả hai liên tục trả đũa nhau bằng những tình huống dở khóc dở cười, khiến cuộc sống của họ lâm vào bi kịch. Phim còn gây chú ý khi có sự góp mặt của Hồng Đào trong vai Hanh Trinh - mẹ ruột Amy.

Cảnh phim "Beef". Ảnh: Netflix

Trước đó, phim nhiều lần thắng giải tại các sự kiện điện ảnh. Ở Quả Cầu Vàng 2024, tác phẩm đoạt Limited series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc. Diễn viên Steven Yeun và Ali Wong lần lượt giành danh hiệu Nam - nữ diễn viên xuất sắc. Trong đó, Ali là người gốc Á đầu tiên thắng hạng mục này.

Tại lễ trao giải Critics' Choice Awards hôm 15/1, tác phẩm nhận giải Limited series xuất sắc. Hai diễn viên chính đoạt danh hiệu Nam - nữ diễn viên xuất sắc.

Ngoài Beef, một số tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng quan trọng khác. The Bear và Succession đều thắng sáu hạng mục. Trong đó, phần bốn Succession nhận giải hạng mục Loạt phim chính kịch xuất sắc, Đạo diễn, Biên kịch, Nam - nữ chính và Nam phụ. Chiến thắng đánh dấu năm thứ hai tác phẩm đoạt một trong những hạng mục cao nhất Emmy - Loạt phim chính kịch xuất sắc.

Nội dung kể về gia đình Logan Roy (Brian Cox đóng) - ông trùm đứng đầu tập đoàn truyền thông quốc tế Waystar Royco. Sau khi Logan qua đời vì bạo bệnh, bốn người con của ông lên kế hoạch tranh giành tài sản thừa kế, thậm chí đấu đá, hãm hại lẫn nhau.

Mùa cuối mô tả những mâu thuẫn trong gia đình Roy, khi bốn người con bán tập đoàn Waystar Royco cho tỷ phú công nghệ Lukas Matsson (Alexander Skarsgård đóng). Sự việc gây ra nhiều khủng hoảng cho các thành viên, quyết định tương lai mỗi người.

Trailer 'Succession Season 4' Trailer phần cuối "Succession". Video: Max

Series The Bear thắng sáu giải, gồm Loạt phim hài kịch xuất sắc, Biên kịch, Đạo diễn, Nam chính, Nam - nữ phụ. Phim xoay quanh đầu bếp Carmen Berzatto (Jeremy Allen White đóng), theo đuổi ước mơ trở thành bếp trưởng nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi người anh ruột của Carmen tự sát. Nhân vật chính buộc phải quay lại thành phố Chicago để điều hành nhà hàng nhỏ của gia đình, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Trước đó, Succession 4 dẫn đầu 27 đề cử cho các hạng mục, gồm loạt phim chính kịch hay nhất, nữ chính (Sarah Snook), ba đề cử nam chính (Brian Cox, Kieran Culkin và Jeremy Strong). Theo sau đó là The Last of Us với 24 đề cử và The White Lotus 2 nhận 23 đề cử, Ted Lasso 3 (21 đề cử). Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story đứng đầu hạng mục phim ngắn tập/một tập với 13 đề cử.

Ở lễ trao giải, ban tổ chức cho phát đoạn video điểm qua các nghệ sĩ qua đời năm 2023, gồm tài tử series Friends - Matthew Perry. Ca sĩ Charlie Puth và nhóm The War and Accord biểu diễn ca khúc See You Again trước khi trình diễn bản cover bài hát chủ đề của loạt phim I'll Be There for You (nhóm The Rembrandts).

>>> Danh sách thắng giải Emmy 2024

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch. Năm ngoái, Emmy hoãn tổ chức do bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood.

Quế Chi