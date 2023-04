Hồng Đào gây chú ý với vai bà mẹ trong phim Hollywood

Nghệ sĩ Hồng Đào khiến khán giả thích thú khi đóng người mẹ gốc Việt trong "Beef" - series hài Mỹ gây sốt toàn cầu.

Diễn viên xuất hiện trong tập tám của series với thời lượng khoảng năm phút. Chị vào vai Hanh Trinh - mẹ của nữ chính Amy Lau (Ali Wong). Amy vốn là phụ nữ thành đạt nhưng chịu nhiều ẩn ức trong hôn nhân với người chồng Geogre (Joseph Lee). Trước bờ vực ly hôn, Amy quyết định trở về nhà và gặp bố mẹ. Hội ngộ con gái sau thời gian dài xa cách, bà Hanh Trinh nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh chua - đặc sản quê hương.

Hồng Đào (phải) trong một phân cảnh phim "Beef". Ảnh: Netflix

Trong bữa cơm, Amy ngầm đổ lỗi cho cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến cô chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, và giờ cô đang lặp lại sai lầm của họ. Khi Amy kể với mẹ từng phát hiện bố ngoại tình năm cô học lớp 12, bà nói đã biết chuyện đó từ lâu và chấp nhận. "Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy để lại nó phía sau", bà Hanh Trinh động viên con.

Trên nhiều diễn đàn phim Việt, khán giả cho biết bất ngờ khi thấy Hồng Đào góp mặt trong một dự án quốc tế đang được quan tâm. Hoài Thương bình luận: "Mình không đọc thông tin dàn diễn viên trước khi xem nên ngỡ ngàng với phân cảnh Hồng Đào xuất hiện. Chị thoại tiếng Anh khá trôi chảy, diễn xuất tự nhiên. Vai của chị cũng đóng góp khá quan trọng trong việc phát triển tâm lý của nhân vật chính".

Trên trang cá nhân, Hồng Đào nói nhận lời mời của đơn vị sản xuất vì tâm đắc với phần kịch bản vui nhộn, chân thực. Hồi đầu tháng 4, chị góp mặt trong dàn sao của phim tại buổi công chiếu phim ở Mỹ. Nghệ sĩ xúc động khi gặp gỡ nhiều bạn trẻ người Việt trong êkíp. "Dù chỉ đóng vai khách mời, với tôi, dự án là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề", Hồng Đào cho biết.

Hồng Đào (áo trắng) cùng dàn diễn viên "Beef" tại buổi ra mắt phim đầu tháng 4 ở Mỹ. Ảnh: Cover Images

Beef thuộc thể loại hài đen (black comedy), dài 10 tập, xoay quanh hai nhân vật chính gốc Á - Danny Cho (Steven Yeun) và Amy Lau (Ali Wong). Họ có hoàn cảnh trái ngược, kẻ chật vật với nghề thầu xây dựng, người có cuộc sống giàu sang, gia đình hạnh phúc. Một lần, họ tình cờ đụng độ, Danny rượt theo Amy và tìm mọi cách để trút bỏ cơn giận. Từ đó, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Xuyên suốt phim, hai nhân vật liên tục trả đũa nhau bằng những màn chọc ngoáy, kéo theo nhiều tình huống hài hước.

Ra mắt ngày 6/4, phim đứng đầu danh sách tác phẩm được xem nhiều nhất Netflix, được giới chuyên môn phản hồi tích cực với điểm "tươi" 99% trên Rotten Tomatoes. Phim là dự án của A24 - công ty sản xuất Everything Everywhere All at Once, tác phẩm đại thắng Oscar 2023 hồi tháng 3 với bảy giải.

Trailer "Beef" Trailer "Beef" - dán nhãn 18+. Video: Netflix

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 1990 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân... Năm 1994, chị sang Mỹ định cư tại Bắc California. Thập niên 1990, Hồng Đào - Quang Minh là đôi nghệ sĩ được yêu thích với nhiều tiểu phẩm hài ăn khách trên sân khấu hải ngoại. Những năm gần đây, Hồng Đào tham gia nhiều dự án phim, như Phượng khấu, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm. Sau ly hôn Quang Minh, nghệ sĩ sắp xếp lịch đi, về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ - hiện sống tại California.

Mai Nhật