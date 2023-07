Giải Emmy 2023 hoãn tổ chức

MỹLễ trao giải Emmy lần thứ 75 không diễn ra theo kế hoạch vì bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood.

Theo People, giải Emmy - dự kiến phát sóng trực tiếp trên Fox vào ngày 18/9 từ nhà hát Peacock ở Los Angeles - có thể bị dời sang tháng 11 hoặc tháng 1 năm sau. Tương tự, Creative Arts Emmys (Giải Nghệ thuật Sáng tạo Emmy) cũng bị hoãn lại.

"Chúng tôi hy vọng có giải pháp công bằng và kịp thời cho mọi bên liên quan trong các cuộc đàm phán", đại diện Television Academy nói trong một tuyên bố. Theo đó, tổ chức nói tiếp tục theo dõi tình hình với các đối tác tại đài Fox, sẽ thông báo thêm khi có ngày tổ chức mới.

Giải Emmy được tổ chức từ năm 1949, là sự kiện uy tín trong lĩnh vực truyền hình Mỹ. Ảnh: Television Academy

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) và Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) đình công, khiến ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình trở nên trì trệ. Theo quy định của SAG-AFTRA và WGA, các nghệ sĩ không được phép quảng bá hay viết kịch bản, lời dẫn chương trình hoặc dự án phim của họ trong thời gian đình công.

Lần đầu tiên giải thưởng truyền hình này thông báo ngưng sản xuất kể từ năm 2001. Theo The Los Angeles Times, đài truyền hình Fox dự kiến phát sóng Emmy vào tháng 1/2024, còn ban tổ chức - Viện Truyền hình Nghệ thuật & Khoa học Los Angeles (ATAS) - dự định chuyển sang phát trong tháng 11 năm nay. Hiện ATAS giữ nguyên kế hoạch cho vòng chọn ra những tác phẩm, nghệ sĩ thắng giải ngày 17-28/8.

Trước đó, ban tổ chức công bố đề cử hôm 12/7, hai ngày trước khi cuộc đình công của SAG-AFTRA và WGA bắt đầu, khiến mọi hoạt động sản xuất và quảng bá trong ngành giải trí bị tạm dừng.

* Danh sách một số đề cử giải Emmy 2023

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch.

Succession 4 dẫn đầu 27 đề cử cho các hạng mục, gồm loạt phim chính kịch hay nhất, nữ chính (Sarah Snook), ba đề cử nam chính (Brian Cox, Kieran Culkin và Jeremy Strong). Theo sau đó là The Last of Us với 24 đề cử và The White Lotus 2 nhận 23 đề cử.

Trailer 'Succession' 4 Trailer phần bốn loạt phim "Succession". Video: Max

Quế Chi