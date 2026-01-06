Bất ngờ phát hiện viêm gan B

Nhận kết quả mắc viêm gan B ở thể hoạt động khi khám định kỳ, anh Nam Long, 35 tuổi, phường Tân Hưng, TP HCM lo lắng, không rõ lây bệnh từ đâu.

Anh Long cho biết làm công việc thường xuyên phải uống rượu bia song đã cải thiện bằng cách tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần thoải mái. Nhờ vậy, cân nặng của anh vẫn ổn định và cảm thấy sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, tháng 5/2024, trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh Long bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm mắc viêm gan B thể hoạt động. Anh chia sẻ không rõ nguồn lây từ đâu và sợ bệnh sẽ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan. Hiện anh được kê thuốc kháng virus, cần hạn chế rượu bia, tăng cường vận động, tái khám và xét nghiệm định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh.

Nhận kết quả mắc viêm gan B khi không biết rõ nguồn lây khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Ảnh: Vecteezy

Tương tự, chị Hương Linh, 26 tuổi, Đà Nẵng, phát hiện mắc viêm gan B thể ngủ khi khám tiền hôn nhân, trong khi bạn trai có kháng thể bảo vệ. Xét nghiệm cho thấy mẹ chị cũng dương tính với virus viêm gan B ở thể ngủ. Hai mẹ con không cần dùng thuốc nhưng phải duy trì lối sống lành mạnh, tái khám thường xuyên. Linh lo lắng nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con khi có kế hoạch sinh con.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tình trạng lây nhiễm viêm gan B phổ biến tại Việt Nam, nhiều trường hợp nhiễm virus mà không rõ nguồn lây. Việt Nam hiện có khoảng 7,6 triệu người nhiễm viêm gan B, song chỉ hơn 1,6 triệu người được chẩn đoán.

Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, dễ trở thành nguồn lây trong cộng đồng. Có ba con đường lây nhiễm chính gồm: mẹ sang con, quan hệ tình dục và đường máu. Virus có thể tồn tại nhiều ngày trên bề mặt, lây qua các vật dụng dính máu như dao cạo râu, bàn chải, kìm cắt móng...

Cô gái tiêm vaccine viêm gan B phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC khi có anh trai mắc bệnh không rõ nguồn lây từ 4 năm trước. Ảnh: Diệu Thuần

Nếu không điều trị đúng, viêm gan B có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan, căn bệnh đang dẫn đầu số ca mắc tại Việt Nam với hơn 26.500 ca mỗi năm. Do đó, bác sĩ Giang khuyến cáo mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B. Khi mắc bệnh nên tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ, kết hợp ăn uống lành mạnh, tránh sử dụng rượu bia, sử dụng chung đồ dùng với người khác và tình dục an toàn để tránh làm lây lan mầm bệnh.

Viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine, với hai loại gồm mũi đơn và mũi phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và nhắc lại khi kháng thể giảm. Người sống cùng bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm định lượng kháng thể để tiêm vaccine kịp thời khi kháng thể giảm, tránh lây nhiễm bệnh.

Phụ nữ mang thai mắc viêm gan B cần theo dõi sức khỏe, xét nghiệm định kỳ, đặc biệt là ba tháng cuối thai kỳ. Ngay sau khi sinh, trẻ cần được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B trong 6 giờ đầu và vaccine trong 24 giờ đầu, sau đó tiếp tục tiêm các loại vaccine phối hợp có thành phần viêm gan B như 6 trong 1, 5 trong 1.

Phúc An