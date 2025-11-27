Viêm gan B chuyển nặng vì uống nhiều rượu bia

Mắc viêm gan B thể ngủ, anh Viết Xuân, 30 tuổi, Cần Thơ thường xuyên bị ép uống tiếp khách khiến chức năng gan suy giảm, virus tái hoạt động.

Anh Xuân phát hiện mắc viêm gan B thể ngủ trong lần đi khám sức khỏe định kỳ một năm trước. Bác sĩ khuyến cáo anh kiểm soát bệnh bằng dinh dưỡng lành mạnh, tránh rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

Tuy nhiên, công việc của anh yêu cầu phải thường xuyên tiếp khách, uống rượu bia nhiều lần. Hai lần từ chối uống rượu do đối tác mời, anh đã để vuột mất hợp đồng. Anh cũng giấu bệnh, lo mọi người kỳ thị và không được giao trọng trách vì sợ sức khỏe không đảm bảo.

"Uống rượu bia cũng là một cách giao tiếp hiệu quả trong việc kinh doanh, hợp tác", anh Xuân nói, thêm rằng phải uống rượu bia mỗi ngày, hoặc tuần 3-4 lần.

Người mắc viêm gan B uống rượu bia sẽ tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Ảnh: Vecteezy

Một tháng trước, anh Xuân có dấu hiệu mệt mỏi, đau tức hạ sườn phải, vàng da, nước tiểu sẫm màu. Anh khám và làm xét nghiệm chuyên sâu, sinh thiết gan, kết quả cho thấy viêm gan B đã chuyển sang thể hoạt động. Anh phải uống thuốc kháng virus, kiêng rượu bia để kiểm soát bệnh, tránh biến chứng xơ gan, ung thư gan. "Vì công việc, tôi không biết thời gian tới sẽ thế nào", anh Xuân nói.

Còn anh Tri Thanh Nhàn, 45 tuổi, phường Phan Thiết, Lâm Đồng đã cho nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp biết đang mắc viêm gan B thể hoạt động từ hai năm trước. Ở trong các bữa tiệc cùng đồng nghiệp, tân gia, đám cưới, hay đám giỗ... anh đều nhắc đang mắc bệnh, không thể uống rượu bia.

Song anh vẫn bị ép uống, bị bạn nhậu khiêu khích không đáng mặt đàn ông, hay trong bàn nhậu ai cũng uống bia, một người uống nước lọc sẽ mất vui. Có người ép không được mắng chửi và đòi đánh anh Nhàn. Phải uống vì cả nể khiến anh chán ăn, buồn nôn, đau bụng âm ỉ, da vàng, uể oải không thể tập trung cho công việc. Đi khám, thực hiện các xét nghiệm về gan cho kết quả men gan tăng cao, tiến triển thành xơ gan.

Theo bác sĩ Phạm Đình Đông, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, mời nhau uống rượu bia là một hành động thể hiện sự hiếu khách, mong muốn gắn kết của người Việt Nam. Do đó, nhiều người vô tình xem việc mời, ép uống là bình thường. Tuy nhiên, khi vượt quá ranh giới, ép uống có thể khiến người bị ép khó xử, áp lực và gặp nhiều gặp rủi ro về sức khỏe. Như người thường xuyên uống rượu bia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, xơ gan, viêm gan, tăng men gan... gặp tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật.

Người tiêm vaccine viêm gan B phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Người mắc viêm gan B nếu thường xuyên uống rượu bia sẽ làm tăng sự sao chép virus, ức chế miễn dịch, gây tổn thương gan và nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Rượu bia khiến gan quá tải, dẫn đến mệt mỏi, đau tức hạ sườn, tiêu hóa kém; về lâu dài có thể gây viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Vì vậy, người bệnh cần kiêng hoàn toàn đồ uống có cồn và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu điều trị đúng phác đồ và duy trì lối sống lành mạnh, bệnh nhân viêm gan B mạn tính vẫn có thể sống khỏe như người bình thường.

Virus viêm gan B lây qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn. Người sống chung dễ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc dùng chung vật dụng cá nhân.

Bệnh viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tại Việt Nam, có nhiều loại vaccine phòng viêm gan B loại đơn và phối hợp trong một mũi tiêm. Trẻ sơ sinh cần tiêm trong 24 giờ sau sinh, tiếp tục theo lịch với vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và tiêm nhắc lại nếu kháng thể dưới mức bảo vệ. Người sống cùng bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm định lượng kháng thể để tiêm vaccine kịp thời khi kháng thể giảm, tránh lây nhiễm bệnh.

Phúc An