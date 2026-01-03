Anh miễn phí vaccine thủy đậu cho trẻ em

Kể từ tháng 1, trẻ em tại Anh được tiêm chủng miễn phí vaccine thủy đậu, kết hợp với vaccine ngừa sởi, quai bị, rubella.

Theo Hệ thống Y tế quốc gia NHS, vaccine kết hợp mới tên là MMRV, tiêm chủng cho trẻ 12 hoặc 18 tháng tuổi, mỗi trẻ tiêm hai liều. Những em bé dưới 6 tuổi có thể tiêm bù các liều còn thiếu nếu được yêu cầu.

Chương trình này dự kiến giảm số lượng hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm mỗi năm và giảm ca bệnh nặng. Đồng thời, gia đình được giảm một khoản chi phí đáng kể cho tiêm chủng.

Giáo sư Helen Bedford, Đại học College London, cho biết Anh từng trì hoãn tiêm vaccine thủy đậu cho trẻ vì lo ngại mối liên hệ với bệnh zona. Hiện Anh đã có chương trình tiêm vaccine zona cho người cao tuổi và tận dụng kinh nghiệm từ các quốc gia khác, nên quyết định tiêm vaccine thủy đậu dựa trên bằng chứng khoa học.

Ủy ban Liên hợp về Tiêm chủng và Miễn dịch tại Anh khuyến nghị thay thế vaccine MMR (sởi, quai bị, rubella) bằng MMRV. Việc chuyển đổi này giúp NHS tiết kiệm khoảng 15 triệu bảng (hơn 20 triệu USD) mỗi năm và các gia đình tiết kiệm thêm 24 triệu bảng (khoảng 32 triệu USD) nhờ giảm số lượt khám và giảm việc mất năng suất lao động.

Vaccine MMRV được miễn phí tại Anh kể từ tháng 1. Ảnh: AP

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ, với triệu chứng đặc trưng là phát ban ngứa, nổi mụn nước rồi đóng vảy. Bệnh có thể gây đau, lan khắp cơ thể từ đầu đến chân, kèm theo sốt và đau nhức cơ bắp khiến trẻ khó chịu trong vài ngày.

Thủy đậu lây lan rất dễ dàng, khoảng 90% trẻ em dưới 10 tuổi sẽ mắc bệnh này vào một thời điểm nào đó. Bệnh có thể tiến triển thành biến chứng nghiêm trọng. Một số trường hợp phải nhập viện và hiếm gặp hơn, có thể gây tử vong.

Các biến chứng bao gồm nhiễm trùng vi khuẩn ở vết thương, viêm não, viêm phổi và thậm chí đột quỵ. Trẻ sơ sinh và người lớn thường dễ trở nặng hơn, trong khi phụ nữ mang thai.

Văn Hà (Theo BBC, Guardians)