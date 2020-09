'Bất động sản khó giảm giá vì Covid-19'

Khi dịch kéo dài, không ai vội vàng bán ra, mua vào vì còn nghe ngóng thị trường, nguồn cung ít nên giá sẽ cao.

Đánh giá về thị trường bất động sản trong nước sau hai đợt bùng phát Covid-19, độc giả Minh nhận định:

"Những người không có khả năng, hoặc không có nhu cầu sẽ không cảm nhận được, chỉ những người cầm tiền muốn mua nhà mới là người biết được bất động sản có khủng hoảng không? Giá bất động sản hiện không tăng nhiều như các năm trước, nhưng cũng không có dấu hiệu giảm. Chỉ có lĩnh vực cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh dịch vụ khó khăn, nhưng chủ yếu là tài sản có sẵn của hộ gia đình không ảnh hưởng nhiều đến cung nhà đất. Trong khi đó, người mua nhà chờ giá giảm, nhưng người bán cũng không chịu giảm.

Trong đợt dịch đầu tiên, tôi cũng đi tìm mua nhà trong nội thành mà đến nay vẫn chưa mua được. Giá rao từ đó đến giờ vẫn không thay đổi, người bán kiên quyết được giá mới bán đổi nhà, không thì để đó ở. Chỉ những khu vực vùng ven (Quận 9, Thủ Đức, Bình Chánh), giá không còn tăng nhanh như so với thời điểm trước dịch, nhưng vẫn còn nhiều người săn nhà, đất để đầu cơ. Nếu không mua ngay bây giờ thì khả năng qua năm sau, khi dịch bệnh được khống chế và có vaccine, giá nhà đất sẽ nóng lên, lúc đó muốn mua cũng không kịp".

Cùng chung nhận định, bạn đọc Cherry Bui cho rằng giá bất động sản giảm nhẹ cũng chỉ là ngắn hạn:

"Bất động sản có giảm cũng chỉ là trong ngắn hạn. Dài hạn, đây vẫn là kênh đầu tư sinh lời tốt. Nếu có tiền nhàn rỗi, tôi vẫn coi bất động sản là kênh đầu tư an toàn và sinh lợi. Nhưng các bạn muốn dấn thân vào bất động sản cũng phải trả học phí khá nhiều, sau đó các bạn sẽ biết nhìn nhận và mua với đúng giá trị thật của nó. Nói chung, nếu đã am hiểu bất động sản mà không liều lĩnh sẽ khó thành công. Đầu tư vừa với sức của mình sẽ giúp bạn thành công. Tôi chỉ xem bất động sản là kênh dạo chơi, có cơ hội thì kiếm tiền, không có thì đứng im nhìn thị trường. Còn nguồn thu nhập chính vẫn là công việc kinh doanh truyền thống. Tất cả những bất động sản tôi từng mua, nếu để từ 10 năm trở lên thì giá trị tăng sẽ trưởng gấp 10 lần. Nhưng nên nhớ, không phải ai cũng kinh doanh được bất động sản. Phải có chút kiến thức, tầm nhìn và sự hiểu biết, bạn mới thành công. Nếu không chỉ là may và rủi".

Lấy dẫn chứng từ trải nghiệm tìm nhà thực tế của bản thân, độc giả Lưu Đức Thọ khẳng định:

"Tôi thấy giá bất động sản vẫn tăng. Vì khi dịch kéo dài, tâm lý ai cũng chưa muốn bán ra, chưa muốn vội mua vào vì còn nghe ngóng thị trường và tình hình dịch bệnh. Chính vậy, lượng hàng bán ra ít hơn so với mọi khi, khiến giá sẽ đắt hơn. Và những người có nhu cầu mua thực sẽ phải chịu giá cao. Bản thân tôi cũng đã suýt mua được một căn hộ ưng ý, nhưng sau đó chủ nhà đổi ý vì họ viện cớ tiền đó gửi ngân hàng giờ lãi suất thấp nên không muốn bán nữa, cứ để đó cho thuê rồi sang năm tính tiếp".

Trong khi đó, lý giải nguyên nhân khiến tình hình giá bất động sản không giảm nhiều, bạn đọc Lam Tung cho rằng:

"Người mua nhà muốn giảm giá, nhà đầu tư cũng không muốn bán giá cao, lợi nhuận nhà đầu tư phải hợp lý, cạnh tranh vì thị trường có nhiều sản phẩm của nhiều công ty. Giá không giảm vì nhiều lý do. Từ một mét vuông đất thô để trở thành đất thổ cư đã tăng phí gấp đôi so với năm 2019... Chưa kể các yếu tố thị trường khác như lạm phát, giá vàng... Do đó, bất động sản không tăng giá là đã giảm. Hy vọng giảm giá nhà, đất rất khó".

Việt Thành tổng hợp