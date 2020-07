Ba lý do nên dùng một tỷ đồng nhàn rỗi mua đất lúc này

Có một tỷ đồng trong tay, tôi sẽ đầu tư vào bất động sản chứ không gửi tiết kiệm ngân hàng hay đầu tư kinh doanh

(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)

Năm nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng điêu đứng. Tuy nhiên, nếu ai đó biết nắm bắt cơ hội, đây lại có thể là thời điểm thuận lợi để làm giàu nhanh chóng. Cá nhân tôi, nếu có một tỷ đồng trong tay, tôi sẽ đầu tư vào bất động sản chứ không gửi tiết kiệm ngân hàng hay đầu tư kinh doanh, vì một số lý do sau:

Thứ nhất, nếu gửi ngân hàng lãi suất khoảng 5%/ năm thì mỗi năm thu nhập từ gửi tiết kiệm sẽ chỉ cỡ 50 triệu đồng, đem so với mức lạm phát 3-4% rõ ràng sẽ không có hiệu quả kinh tế. Mặt khác, nếu so gửi tiết kiệm với đầu tư vàng, có thể nói đầu tư vàng hiệu quả hơn vì vàng giữ vững giá trị cao hơn, và ổn định hơn so với tiền mặt.

Thứ hai, nếu tôi đầu tư về kinh doanh buôn bán trong khi bản thân lại chưa am hiểu về lĩnh vực đó thì rủi ro sẽ rất cao, có thể thâm hụt số vốn một tỷ này. Mặt khác, thời điểm hiện tại đang mùa dịch Covid, việc mở cửa kinh doanh lại càng không thuận lợi.

Thứ ba, tôi đã từng thấy bất động sản tăng giá gấp 2, 3, thậm chí cả chục lần. Ở Việt Nam, tình hình ngày càng đất chật người đông, giá bất động sản chắc chắn sẽ tăng rất cao trong nhiều năm tới. Do vậy, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư bất động sản. Khi dịch Covid đang hoành hành, giá bất động sản đang có dấu hiệu chững lại, thích hợp cho việc mua tích trữ.

Tất nhiên, tôi cũng khuyên rằng "trứng không nên để cùng một rọ". Nếu bạn đang có ý định mua bất động sản, thay vì mua một miếng đất to rộng, thì bạn nên cân nhắc mua nhiều miếng nhỏ để giảm thiểu mọi rủi ro. Không những vậy, điều này sẽ giúp việc bán ra sau này cũng dễ dàng hơn. Cá nhân tôi vẫn tin rằng, sau Covid-19, bất động sản Việt Nam sẽ "sốt" trở lại.

>> Bạn sẽ làm gì với một tỷ đồng? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.

Anh Yêu