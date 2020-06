Báo Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu Anh can thiệp Hong Kong

Global Times cho rằng Anh sẽ đối mặt "thiệt hại kinh tế to lớn" và "mất nhiều hơn được" khi can thiệp vấn đề Hong Kong.

"Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể nghĩ rằng họ đang tranh đấu cho những giá trị mà họ tin tưởng khi đối đầu với Trung Quốc về luật an ninh Hong Kong, nhưng thực tế họ đang phức tạp hóa một thỏa thuận cực kỳ cần thiết, đe dọa gây thiệt hại đáng kể với nền kinh tế của chính họ", Global Times hôm 4/6 đăng xã luận.

Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố Anh sẽ "mất nhiều hơn được" nếu hy sinh thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc để bảo vệ người dân Hong Kong, thuộc địa cũ của Anh.

Tờ báo khẳng định chính quyền Anh đã có "nhiều quan điểm sai lầm" trong những bình luận về vấn đề Hong Kong, nhấn mạnh rằng luật an ninh mới "hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc".

Người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh hôm 24/5. Ảnh: AFP.

"Một điều nữa các chính trị gia người Anh có thể đang nhầm lẫn, đó là nước nào cần thỏa thuận thương mại tự do hơn", bài xã luận có đoạn. "Covid-19 đã giáng đòn mạnh vào Anh, khiến đất nước gánh chịu sự suy thoái thời bình tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ".

Global Times cho rằng giai đoạn chuyển đổi Brexit kết thúc vào 31/12/2020 sẽ phủ thêm bóng đen lên nền kinh tế Anh. "Trong bối cảnh như vậy, nước Anh cần ổn định quan hệ kinh tế với những đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, để vực dậy nền kinh tế, thay vì can thiệp và công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cái giá của một thỏa thuận thương mại. Người dân Anh sẽ mất nhiều hơn được nếu một thỏa thuận thương mại như vậy sụp đổ", tờ báo viết.

"Về cơ bản, Anh không có át chủ bài để can thiệp vấn đề Hong Kong, và thật sai lầm nếu chính phủ của Johnson có ý định chơi trò bịp bợm với Trung Quốc", Global Times nhấn mạnh.

Bài xã luận được đăng sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 2/6 tuyên bố nước này có thể gia hạn thị thực cho người giữ hộ chiếu hải ngoại (BNO) đến Anh, tìm việc làm và học tập trong vòng 12 tháng, thay vì 6 tháng như trước, "mở đường" cho họ trở thành công dân nước này. Điều này có thể mở đường cho khoảng 3 triệu người Hong Kong đang giữ hộ chiếu BNO di cư đến Anh nếu Trung Quốc áp luật an ninh với đặc khu này.

Trung Quốc đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi quốc hội nước này thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh Hong Kong tuần trước. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Anh cùng nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc này, cũng như ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Hồng Hạnh (Theo Global Times)