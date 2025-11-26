Bão Koto vào Biển Đông

Vào Biển Đông đêm qua, bão Koto duy trì cường độ cấp 8, dự báo càng gần đất liền Trung Bộ càng đi chậm, sức gió mạnh nhất cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 4h ngày mai, bão ở giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13, chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Đến 4h ngày 28/11, bão ở giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía bắc tây bắc, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto, sáng 26/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 4h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía tây tây bắc, giữ cường độ nhưng tiếp tục chuyển hướng tây, tốc độ giảm còn 5 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 65 km/h, ngày mai sẽ đạt cực đại 108 km/h, sau đó bão di chuyển rất chậm về hướng Nam Trung Bộ. Đài Hong Kong cho rằng ngày 28/11 bão sẽ mạnh nhất 120 km/h, sau đó đổi hướng đi hẳn lên phía bắc.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào Gia Lai đến Lâm Đồng (Bình Định đến Bình Thuận cũ) khoảng ngày 30/11-1/12, sức gió cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc hoặc tan trên biển với xác suất 45%. Khả năng cao bão gây mưa không cực đoan như đợt 16-21/11.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-8 m. Khoảng ngày 27-28/11, giữa Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Từ đầu năm, Biển Đông xuất hiện 15 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão nhất trong 30 năm, cùng với năm 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Thiên tai từ đầu năm đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Gia Chính