Bánh bèo - một tên gọi, muôn vàn hình thức

Bánh bèo Quảng Nam cũng được đựng trong những chén nhỏ như bánh bèo chén Huế, tuy nhiên khác biệt với lớp bột thoảng hương lá dứa. Món bánh này được ăn thiên về để no hơn là ăn vặt, do phần bột được đổ dày hơn khiến thực khách no lâu. Phần tôm thay vì rắc lên như bánh bèo các tỉnh khác lại được nấu thành sốt đặc sánh với bột năng, đậm mùi tỏi băm. Bánh chín khéo phải có xoáy ở giữa để đổ sốt tôm lên trên. Khi ăn, thực khách chan nước mắm nguyên chất hoặc mắm dầm tỏi, ớt xanh. Ảnh: @talithaeatsalot/Instagram