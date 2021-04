Khác biệt nem nướng ở Nha Trang, Sài Gòn, Hà Nội

Ở Sài Gòn, món nem nướng Nha Trang có thêm đĩa bún đi kèm để cuốn. Ở Hà Nội, khách cuốn nem cùng bánh phở, có giá rẻ hơn.

Nem nướng là đặc sản nên thử khi du khách đến Nha Trang. Món có nguồn gốc từ Ninh Hòa, một huyện cách thành phố khoảng 30 km. Vài năm gần đây, món xuất hiện ở Sài Gòn, Hà Nội và trở nên phổ biến.

Một suất nem nướng Nha Trang thường gồm nem, chả ram, bánh tráng, rau sống, đồ chua và tương chấm. Khách dùng bánh tráng cuốn nem và các đồ ăn kèm rồi chấm. Nem nướng ở từng vùng miền không có khác biệt quá lớn, tuy nhiên các thành phần ăn kèm thường được thay đổi để hợp với khẩu vị thực khách.

Tại Hà Nội, một suất nem nướng Nha Trang gồm nem, chả ram, bánh phở, xoài, dưa chuột, nộm chua ngọt, rau sống và nước chấm. Ảnh: Bảo Ngân

Với phần nem, ở Hà Nội nem làm từ thịt lợn xay nhuyễn, ướp thêm gia vị. Sau đó, thịt được chia thành từng tảng lớn, nướng bằng vỉ sắt trên than hoa. Khi chín, nem được cắt thành các miếng bằng ngón tay trỏ. Mỗi tảng nem lớn cắt ra dùng được cho khoảng 9 - 10 suất. Trên mặt nem thường in hình ô vuông của vỉ sắt. Ở Nha Trang và Sài Gòn, nem thường được làm từ thịt heo nạc trộn chung với mỡ. Sau khi xay, giã nhuyễn thịt quấn vào xiên tre. Mỗi chiếc nem thường bằng đầu ngón tay cái và nướng trên than, sau đó cắt làm đôi.

Nước chấm được xem là yếu tố quan trọng nhất quyết định món nem ngon hay dở. Theo chia sẻ của chủ một quán ăn trên đường Lãn Ông (Nha Trang), sốt gồm nước mắm, nếp, cà chua, thơm, thịt heo, tôm xay nhuyễn và một số nguyên liệu gia truyền. Nước chấm thiên về vị ngọt, có vị bùi.

Còn ở Sài Gòn, thực khách thường thích ăn mặn hơn, trên bàn cũng có thêm hũ nước mắm để khách tự nêm nếm. Chị Thu Thảo, quê gốc Ninh Hòa, chủ một quán nem 6 năm trên đường Hoàng Sa (Sài Gòn) cho biết, trước đây chị làm nước chấm theo cách gia truyền nhưng thực khách Sài Gòn thấy quá ngọt. Vì vậy chị đã điều chỉnh phù hợp với vị thiên mặn.

Món nem nướng Nha Trang tại Nha Trang. Ảnh: vietnamesegod

Lê Na, chủ một quán nem nướng tại Hà Nội thường làm nước chấm từ thịt lợn xay, cà chua, dầu điều đường, muối, tỏi, ớt, bên trên rắc thêm hành phi. "Ban đầu, tôi dùng thêm tôm, nước mắm như ở Nha Trang, nhưng sau không dùng nữa vì khách không hợp khẩu vị", chị chia sẻ. Ăn kèm với nước chấm có thêm ớt chưng.

Nguyên liệu ăn kèm với nem cũng có sự khác nhau ở mỗi thành phố. Rau ăn nem ở Nha Trang và Sài Gòn có nhiều loại hơn, như diếp cá, hẹ, húng quế, tần ô, tía tô,... Ngoài ra, món nem nướng ở Sài Gòn có thêm đĩa bún, dưa chuột, xoài chua, cà rốt, củ cải muối chua đi kèm để cuốn.

Ở Hà Nội, các loại rau ăn kèm thường là xà lách, rau húng. Thực khách cuốn thêm bánh phở. Điểm khác biệt là cà rốt, củ cải muối chua và xoài thường được thái lát rất mỏng. Mức giá trung bình của món ăn này ở Hà Nội là 35.000 đồng/ suất, tại Nha Trang và Sài Gòn là 50.000 đồng.

Duy An, một thực khách Sài Gòn nhận xét: "Mình từng ăn món này ở Nha Trang, không có bún, nước chấm cũng ngọt hơn nhiều. Mình thấy có bún ăn no hơn, cuốn đầy đặn hơn nên thích cách chế biến ở Sài Gòn".

Món nem nướng Nha Trang tại Sài Gòn. Ảnh: Bảo Ngân

Bảo Ngân