Bàn thắng bị hủy đặt câu hỏi lớn ở trận chung kết SEA Games 'tai tiếng'

Bàn thắng bị hủy ở phút 29 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games không chỉ lấy đi một khoảnh khắc thăng hoa của Nguyễn Bích Thùy. Nó để lại một câu hỏi lớn hơn nhiều, vượt ra ngoài nỗi ấm ức cá nhân của cầu thủ: Vì sao một trận chung kết cấp khu vực, nơi danh dự và kết quả được định đoạt chỉ bằng những chi tiết nhỏ nhất, lại không có VAR?

Tình huống trên sân diễn ra rất rõ ràng: Vạn Sự ngoặt chân phải, tạt bóng chân trái vào trung lộ. Bích Thùy chọn vị trí giữa hai trung vệ, bật cao đánh đầu đập đất, bóng đi vào góc phải khung thành Philippines.

Nguyễn Thị Bích Thùy (áo đỏ bên trong) di chuyển đón đường tạt của Ngân Thị Vạn Sự, trong trận Việt Nam gặp Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi, Thái Lan, ngày 17/12/2025. Ảnh:Chụp màn hình

Một pha phối hợp mạch lạc, một cú dứt điểm chuẩn mực. Nhưng lá cờ của trọng tài biên đã phất lên, bàn thắng không được công nhận. Xem lại băng hình, tôi và các bạn đều có thể khẳng định đó là một tình huống không hề việt vị.

Diễn biến sau đó, các cô gái của chúng ta thua trong lượt sút luân lưu sít sao và nhận huy chương bạc. Bích Thùy khóc khi nhận huy chương, được đồng đội lau nước mắt. Cô vẫn khóc sau lễ trao giải, và suốt đêm không ngủ.

Bóng đá hiện đại không còn là câu chuyện của mắt thường và cảm giác. VAR ra đời để bảo vệ những bàn thắng hợp lệ, bảo vệ sự công bằng tối thiểu cho các cầu thủ dày công khổ luyện.

Khi công nghệ đã phổ biến, đã được áp dụng ở nhiều giải đấu ngang hoặc thậm chí thấp hơn về tầm vóc, việc một trận chung kết SEA Games không có VAR là điều khó hiểu.

Ở đây tôi không đổ hết lỗi lên trọng tài biên. Sai lầm là một phần của nghề cầm còi và đã là con người thì luôn có khả năng mắc sai lầm. Vấn đề nằm ở hệ thống.

Khi ban tổ chức không trang bị công cụ hỗ trợ, họ đặt trọng tài vào tình thế phải quyết định trong tích tắc, với rủi ro rất lớn. Và khi sai lầm xảy ra, người gánh chịu nặng nề nhất lại là cầu thủ.

SEA Games luôn được nói đến như một đại hội thể thao khu vực, nơi tinh thần fair-play và sự tiến bộ được đặt lên hàng đầu.

Một trận chung kết "tai tiếng" vì tranh cãi trọng tài là liều mà bất kỳ giải đấu nào cũng muốn tránh, nhất là trong bối cảnh bóng đá nữ Đông Nam Á đang cần thêm sự chuyên nghiệp và niềm tin từ người hâm mộ.

Nhưng nếu tiếp tục chấp nhận những thiếu sót mang tính hệ thống, thì những giọt nước mắt như của Bích Thùy sẽ còn lặp lại, hay không? Và khi đó, người thua cuộc không chỉ là một đội bóng nào, mà là uy tín của cả giải đấu, với những diễn biến trên mạng xã hội, các cổ động viên nhiều nước bình luận, là một điều minh chứng.

Quân