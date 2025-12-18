CĐV thế giới khuyên trọng tài giải nghệ sau khi hủy bàn thắng của nữ Việt Nam

Trên các diễn đàn thế giới, người hâm mộ đều ngạc nhiên khi trọng tài tước bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Quyết định gây sốc của trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong và trọng tài chính Durcau Rebecca (Australia) trong trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines tối 17/12 tại Thái Lan đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế, đặc biệt là trên các diễn đàn bóng đá lớn như Reddit Soccer. Các chủ đề về tình huống này thu hút hàng trăm lượt bình luận, thuộc nhóm gây chú ý nhất diễn đàn.

Tình huống Bích Thùy vẫn cách đường việt vị khoảng 2 m, nhưng vẫn bị từ chối bàn thắng trong trận Việt Nam thua Philippines trên loạt đá luân lưu chung kết SEA Games 33 trên sân Chonburi, Thái Lan tối 17/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Phút 29, Ngân Thị Vạn Sự tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải vào cấm địa để Nguyễn Thị Bích Thùy lao vào đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Mặc dù các hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy rõ ràng Bích Thùy đứng trên hàng hậu vệ Philippines, và thậm chí còn cách đường việt vị khoảng 2 m khi Vạn Sự tạt bóng, bàn thắng vẫn bị từ chối.

Trên Reddit, cộng đồng bóng đá đã phản ứng gay gắt với quyết định này. Tài khoản malkebulan bình luận: "Một trong những quyết định tồi tệ nhất tôi từng thấy. Có tới bốn cầu thủ phòng ngự (tính cả thủ môn) đang đứng dưới cô ấy".

Sự phẫn nộ là có thật, khi nhiều người cho rằng lỗi việt vị không hề sít sao, mà là "cách xa hàng mét". Low_Disk_7412 nhấn mạnh rằng: "Có gần 2 m chênh lệch giữa hậu vệ cuối cùng Hali Long và cầu thủ ghi bàn Bích Thùy".

Vụ việc đã nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận về nguyên nhân sai sót, đó là sự kém cỏi chuyên môn hay có yếu tố dàn xếp. Swannyhypno đặt câu hỏi đầy hoài nghi: "Làm sao bạn có thể nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc dàn xếp tỷ số khi chứng kiến điều đó?".

Maleficent-Key-8331 nghiêng về khả năng "trọng tài biên có thể có động cơ cá nhân hoặc tiền bạc".

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng đây là hệ quả của sự kém cỏi chuyên môn đơn thuần. Biquet thẳng thắn: "Rõ ràng đây là lỗi chuyên môn".

Mogul_w thì nhận xét nguyên nhân là sự kém cỏi, so sánh đây là loại quyết định mà một trọng tài nhí có thể đưa ra vì không tập trung.

Attygalle cố gắng đưa ra một lời giải thích chuyên môn: "Trọng tài biên đang nhìn người chuyền bóng chứ không phải người ghi bàn vào thời điểm chuyền bóng".

SniperWillow phản hồi: "Nếu thực sự như vậy, trọng tài này không nên điều hành một trận đấu nào nữa. Là một trọng tài FIFA, hành động đó cực kỳ vô lý".

Vordeo, dường như là người Philippines, cũng không nghĩ rằng có động cơ dàn xếp tỷ số ở đây, vì bóng đá không phải môn phổ biến nhất tại Philippines. "Tôi không biết ai trả tiền để dàn xếp bóng đá có lợi cho một đội Philippines. Có lẽ đây chỉ là sự kém cỏi đơn thuần", người này viết.

Trên trang chủ FIFA, trợ lý trọng tài Chanthavong đã làm việc ở các giải quốc tế từ năm 2019, là nữ trọng tài biên FIFA duy nhất của Lào. Sau sai lầm của bà Chanthavong ở trận đấu tối 17/12, nhiều CĐV đề nghị FIFA đưa ra án phạt.

Gaeassdude yêu cầu: "Trọng tài này có huy hiệu FIFA, vì vậy họ cần được giám sát tuyệt đối".

Còn GonePostalRoute kêu gọi: "Ít nhất FIFA nên tước huy hiệu của ai đó mắc lỗi".

Trọng tài Chanthavong trong trận đấu. Ảnh: Đức Đồng

Môn bóng đá tại SEA Games không có VAR, vì thế quyết định của trọng tài trên sân là cuối cùng. Dù vậy, từng có trường hợp trọng tài chính bất đồng ý kiến với trọng tài biên ở một pha việt vị. Trường hợp này xảy ra với Việt Nam trong trận thắng Lào 2-1 ở ngày ra quân bóng đá nam. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, trọng tài chính thay đổi quyết định của cộng sự, công nhận bàn thắng của Đình Bắc.

Nhiều CĐV cũng lấy quyết định này làm minh chứng cho sự cần thiết của công nghệ. Tarakian-grunt hỏi: "VAR có thực sự tệ hơn thế này không?".

TravelingWords khẳng định: "Trong mọi trường hợp, một hệ thống VAR phù hợp sẽ tốt hơn là không có nó".

Nhiều môn khác tại SEA Games có hệ thống khiếu nại để trọng tài xem lại video tình huống, như cầu mây, bóng chuyền, futsal hay các môn võ. Tuy nhiên, bóng đá có lượng người hâm mộ lớn, không dùng hệ thống này.

Bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy khiến hai đội phải đá luân lưu sau 120 phút hòa 0-0. Ở loạt cân não, Philippines thắng 6-5 để lần đầu đăng quang. Còn thầy trò Mai Đức Chung lỡ cơ hội lên ngôi năm kỳ liên tiếp.

Hoàng An tổng hợp