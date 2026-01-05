Hòa Tuyền, ban nhạc robot hình người ở Hàng Châu (Trung Quốc), đã nhận lịch trình biểu diễn dày đặc trong Tết Nguyên đán giữa tháng 2.

Thuộc Trung tâm Đổi mới Robot hình người Hải Sáng ở Hàng Châu, ban nhạc robot Hòa Tuyền (He Xuan) liên tục nhận được hợp đồng biểu diễn. Theo China News, sức hút của nhóm nhạc robot không thua kém ban nhạc người thật khi đã ký hợp đồng 8 buổi biểu diễn trong Tết Nguyên đán diễn ra giữa tháng 2, và dự kiến tăng thêm thời gian tới.

Khi đó, Hòa Tuyền dự kiến trình diễn tác phẩm Truyền thuyết Bạch Xà cùng vũ công người thật ở Tây Hồ. Ban nhạc cũng biểu diễn bản nhạc Tình yêu bướm đêm tại một buổi tiệc trà đón năm mới ở tỉnh Chiết Giang.

Ban nhạc robot hình người Trung Quốc đắt show Ban nhạc robot hình người Hòa Tuyền biểu diễn. Video: Haokan/Baidu

Không đợi dịp Tết, Hòa Tuyền đã có năm 2025 bận rộn khi di chuyển đến nhiều nơi tại Trung Quốc. Giai đoạn cao điểm, nhóm lưu diễn 5 hoặc 6 lần mỗi tháng, đồng thời xuất hiện tại các chương trình quan trọng như World Humanoid Robot Games 2025 - sự kiện thể thao được ví như Thế vận hội của robot hình người hồi tháng 8/2025, hay Hội nghị Thượng đỉnh Internet Thế giới tháng 10/2025.

Hòa Tuyền ra mắt vào tháng 8/2024, ban đầu chỉ có hai robot chơi đàn tam thập lục và piano. Một năm sau, nhóm bổ sung lên 5 thành viên chơi 5 nhạc cụ gồm piano, trống, nhạc cụ hơi điện tử, đàn tam thập lục và guitar. Nhóm hiện có thể biểu diễn hơn 60 bài với nhiều thể loại.

Theo Gong Lijian, kỹ sư phụ trách vận hành nhóm nhạc, để đạt hiệu suất robot chính xác, thuật toán do nhóm tự phát triển có thể tính toán quỹ đạo chuyển động, biên độ của cánh tay và ngón tay robot dựa trên dữ liệu âm thanh đầu vào, từ đó giúp robot chơi nhạc và phối hợp nhịp nhàng cùng nhau. Điều này đòi hỏi đội ngũ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của từng nhạc cụ. Với mỗi robot, mỗi loại nhạc cụ có yêu cầu khác nhau, chẳng hạn robot trống cần sử dụng cả tay và chân, trong khi robot chơi piano đòi hỏi sự khéo léo của ngón tay.

Về động lực thành lập ban đầu, Lijian cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy hầu hết robot hình người thiếu kỹ năng trong đời sống thực. "Việc rèn luyện sự khéo léo của robot thông qua biểu diễn nhạc cụ có thể đặt nền tảng cho các cỗ máy tiến vào xưởng sản xuất cũng như trong hộ gia đình phục vụ con người", Lijian nói.

Theo China Daily, cuộc sống "bận rộn" của Hòa Tuyền có thể xem như hình ảnh thu nhỏ của lĩnh vực robot hình người trong đời thực. Tính đến tháng 10/2025, riêng Hàng Châu đã quy tụ khoảng 700 công ty liên quan đến robot. Ở thành phố này, việc ứng dụng robot cũng được triển khai sâu rộng, chẳng hạn chó robot đã được đưa vào viện dưỡng lão, trò chuyện với người cao tuổi và giao thuốc; cảnh sát robot xuất hiện trên đường phố với nhiệm vụ điều tiết giao thông hoặc tuần tra; công viên dùng robot khung xương hỗ trợ di chuyển giúp du khách leo các con dốc.

Interesting Engineering đánh giá lĩnh vực robot hình người của Trung Quốc đang thâm nhập vào thị trường việc làm tự do. Tuần trước, AgiBot giới thiệu Qingtian Rent, nền tảng cho thuê robot hình người phục vụ 16 sự kiện và nhiệm vụ khác nhau, gồm đám cưới, cuộc họp, buổi hòa nhạc, triển lãm thương mại...

Theo giới phân tích, thị trường cho thuê robot tại Trung Quốc đang đối mặt với các biến động theo mùa, giá cả không ổn định và tiêu chuẩn robot rời rạc giữa các thương hiệu. Qingtian Rent ra đời để giải quyết những thách thức này khi tập hợp sản phẩm từ nhiều tên tuổi nổi tiếng ở Trung Quốc. Theo bảng giá do Yicai Global thu thập, robot nhảy Unitree U2 có giá thuê 690 USD mỗi ngày, trong khi AgiBot Yuanzheng A2 với khả năng tương tác tiên tiến hơn giá 1.400 USD. Theo Jiang Qingsong, Chủ tịch Qingtian Rent, trọng tâm năm nay là dịch vụ cho thuê liên quan đến giải trí và biểu diễn, nhưng đang lên kế hoạch mở rộng sang sản xuất và công nghiệp trong tương lai gần.

Bảo Lâm tổng hợp