Bài học từ cách làm du lịch của người Nhật

Nhật Bản là một nước nhỏ, không có nhiều di sản, cảnh đẹp hùng vĩ, bãi biển hoang sơ... nhưng du lịch của họ đáng để Việt Nam học hỏi.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết trong năm 2023 đã có khoảng 25,83 triệu người nước ngoài đến Nhật Bản, tăng hơn sáu lần, đạt khoảng 80% số liệu kỷ lục ghi nhận vào năm 2019. Trong số này, khoảng 92% là người đến Nhật lần đầu. Những du khách này đến từ Hàn Quốc với 6,81 triệu lượt, kế đến là Đài Loan với 4,07 triệu lượt.

Thế nhưng, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UN WTO) quốc gia châu Á đón nhiều du khách đến trong năm 2023 là Trung Quốc với 62,9 triệu khách; Thái Lan 940,1 triệu); Nhật Bản (31,9 triệu); Malaysia (26,1 triệu); Việt Nam (18 triệu); Hàn Quốc (17,5 triệu); Indonesia (16,1 triệu); Đài Loàn (11,8 triệu); Ấn Độ (10,4 triệu); Philippines (8,2 triệu).

Con số 25,83 triệu người do Cơ quan Quản lý nhập cảnh đưa ra ít hơn con số 31,9 triệu người do Tổ chức Du lịch Thế giới đưa ra có lẽ là do có nhiều du khách đến Nhật trên hai lần trong một năm. 92% trong số 25,83 triệu người tương đương 23,76 triệu người lần đầu tiên đến Nhật. Đây là điều ấn tượng nhất.

Nhật Bản là một nước nhỏ so với Trung Quốc, không có nhiều di sản quốc gia như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành... và cũng không có những phong cảnh đẹp quyến rũ như ở Quế Lâm với những ngọn núi đá vôi và những dòng sông uốn lượn... Du khách nào muốn tìm kiếm sự yên tĩnh trong những ngôi đền cổ, phiêu lưu trong kỳ quan thiên nhiên hay cảm giác thú vị khi khám phá đô thị, đều thấy chúng ở Trung Quốc.

So với Thái Lan, Nhật Bản cũng không có những bãi biển cát vàng, những ngôi đền trang trí công phu, các đảo Phuket và Koh Samui với những bãi biển hoang sơ và làn nước trong vắt, các lễ hội truyền thống như Songkran (Tết té nước) và Loy Krathong (Lễ hội ánh sáng), các khu giải trí dành cho người lớn... Thế nhưng khi đến Nhật, điều đầu tiên du khách cảm thấy được sự an toàn và niềm vui khi thưởng thức ẩm thực vốn được tôn vinh trên toàn thế giới. Các món ăn như sushi, ramen hay tempura... đều là những tác phẩm nghệ thuật.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy sự pha trộn quyến rũ giữa truyền thống cổ xưa và hiện đại, một thế giới có sự thanh bình và năng lượng cùng tồn tại hài hòa. Với di sản văn hóa bao gồm những ngôi đền thanh bình, những khu vườn được cắt tỉa đẹp mắt và sự tôn trọng truyền thống vốn có. Thành phố lịch sử Kyoto, với nền văn hóa geisha và những ngôi đền hàng thế kỷ, là ví dụ điển hình cho nét quyến rũ vượt thời gian này.

Đô thị Tokyo nhộn nhịp, trung tâm đổi mới công nghệ và những con đường được thắp sáng bằng đèn neon, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Nhật Bản. Sự pha trộn độc đáo giữa cũ và mới của đất nước, được thể hiện qua lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân và tán lá rực rỡ vào mùa thu, tạo nên một tấm thảm có hình ảnh tuyệt đẹp. Lòng hiếu khách nồng hậu cùng với sự chú trọng đến sự sạch sẽ và trật tự cũng là điểm mạnh nhất của Nhật Bản.

Tại sao có nhiều du khách trên thế giới muốn đến Nhật? Có thể nói đó là nhờ những nỗ lực có hiệu quả của JNTO (Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản), được thành lập vào năm 1964, có 22 văn phòng tại các thành phố lớn trên thế giới, ngoài việc quảng bá du lịch Nhật Bản. Họ còn tổ chức những kỳ thi hướng dẫn viên và thông dịch viên, hỗ trợ lập những trang website hướng dẫn cách đặt vé máy bay, giữ chỗ khách sạn, mua vé xe điện, cũng như sử dụng những khuyến mại có lợi cho những người đầu tiên đến Nhật. Để biết được độ thỏa mãn và bất mãn của du khách sau khi thăm quan Nhật Bản, họ đã lấy thống kê định kỳ ở tại phi trường trước khi du khách chấm dứt hành trình du lịch, rời Nhật trở về nhà.

Liệ hệ với câu chuyện du lịch Việt Nam, rõ ràng chúng ta cũng có nền văn hóa đa dạng và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những cánh đồng lúa xanh tươi, những vùng ven biển đẹp như tranh vẽ, sống động nhờ các di tích lịch sử như Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng, Tràng An ở Ninh Bình... Ẩm thực ngon miệng và các lễ hội sôi động cũng là điểm nhấn của Việt Nam trong mát bạn bè thế giới.

Với những cơ sở như thế, để có thể thu hút nhiều du khách hơn, Việt Nam cần tham khảo cách làm du lịch của Nhật Bản và Thái Lan, để bổ sung những thiếu sót mà mình chưa làm tốt. Làm được vậy, tôi tin du lịch Việt sẽ có những bước tiến vượt bậc trong một tương lai không xa.

Ngô Khôn Trí

