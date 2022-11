Bài học sau vụ học sinh Ischool Nha Trang ngộ độc thực phẩm

Cần có người chuyên trách thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm ở các bếp ăn trường học.

Chiều 17/11, có thông tin nhiều học sinh ở cả ba cấp 1,2,3 của trường Ischool Nha Trang phải nhập viện do có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Chiều 22/11, Viện Pasteur Nha Trang đã đưa ra kết luận: kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn tại trường Ischool Nha Trang, nơi xảy ra vụ ngộ độc khiến hàng trăm học sinh nhập viện, cho thấy món cánh gà chiên bị nhiễm khuẩn.

Sau vụ việc đáng tiếc này xảy ra, dư luận không khỏi lo lắng về tình trạng an toàn ở các trường học có ăn bán trú cho học sinh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn trường học nói riêng và người dân nói chung cần rút ra bài học kinh nghiệm và có các giải pháp để phòng tránh việc ngộ độc thực phẩm bằng một số cách như:

Thứ nhất, chọn thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống chín; không để thức ăn sống lẫn với thức ăn chín; không sử dụng thức ăn quá hạn, bị ôi thiu; rửa sạch tay trước khi chế biến, giữ vệ sinh trong quá trình chế biến. Đối với rau củ cũng phải được rửa sạch, tối thiểu ba lần dưới nước sạch.

Thứ hai, cất thực phẩm vào tủ đá nếu để lâu, ăn ngay cũng để trong tủ mát thì sẽ hạn chế rất nhiều bị nhiễm khuẩn.

Thứ ba, không sử dụng lại các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi về mùi, màu sắc... so với ban đầu.

Thứ tư, không sử dụng các loại thực phẩm được khuyến cáo có khả năng chứa chất độc, các loại thực phẩm lạ.

Thứ năm, chọn mua các loại thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan đến thực phẩm.

Thứ sáu, nên chọn thực phẩm mùa nào ăn thức ấy. Nên sử dụng rau củ, quả (cà rốt, su hào, su su, khoai tây, bí đỏ, bí ngô, bí đao... ) đỡ nhiễm khuẩn hơn những loại rau có lá.

Thứ bảy, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt ở các bếp ăn tập thể phải kiểm soát được từ khâu thu mua thực phẩm, quá trình lưu trữ, việc chế biến.

Thứ tám, bữa ăn phải đáp ứng tiêu chí an toàn thực phẩm, sạch, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ngon miệng.

Thứ chín, phải tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên trách thường xuyên kiểm tra về an toàn và phải xây dựng văn hóa an toàn trong trường học.

Cuối cùng, các cơ quan chức năng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn trường học về điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay cung cấp cho học sinh, chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện phù hợp theo yêu cầu.

Vũ Thị Minh Huyền

