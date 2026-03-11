Bác sĩ chỉ ra thói quen có thể âm thầm bào mòn thận

Thận bị tàn phá sớm do chế độ ăn nhiều đường béo, lạm dụng thuốc không chỉ định và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học.

Bác sĩ Trần Âm Âm (Chen Yinyin), Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cảnh báo suy thận đang trẻ hóa do lối sống thiếu khoa học.

Bác sĩ Trần Âm Âm ví von: "Nếu cơ thể người là một Trái Đất thu nhỏ, thì thận chính là hệ sinh thái đất ngập nước, lặng lẽ thanh lọc môi trường và duy trì sự cân bằng. Khi 'vùng đất ngập nước' này thoái hóa, toàn bộ hệ sinh thái sẽ đối mặt với khủng hoảng".

Đáng ngại là thận vốn rất "kiên cường" và "nhẫn nhịn". Ở giai đoạn đầu tổn thương, thận gần như không gây ra triệu chứng rõ rệt. Đến khi cơ thể cảm thấy khó chịu rõ rệt, chức năng thận thường đã mất đi hơn một nửa.

Thói quen ăn đồ nướng đêm khuya gây áp lực nặng nề cho thận. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Thận đang bị "vắt kiệt" bởi lối sống hiện đại

"Nhiều người lầm tưởng bệnh thận là đặc quyền của người già, nhưng thực tế số lượng bệnh nhân ở độ tuổi 30-40 đang ngày càng tăng", bác sĩ Trần chia sẻ.

Ba nhóm hành vi chính đang khiến thận "lão hóa" sớm bao gồm:

Chế độ ăn nhiều đường, nhiều béo: Uống trà sữa thay nước lọc, ăn đồ nướng đêm khuya gây áp lực nặng nề cho thận. Bản thân tình trạng béo phì cũng có thể dẫn đến "bệnh thận liên quan đến béo phì".

Lạm dụng thuốc: Tự ý uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh trong thời gian dài hoặc mù quáng tin vào các "bài thuốc dân gian", "thảo dược" không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương thận cấp tính.

Thói quen sinh hoạt xấu: Ngồi lâu, nhịn tiểu và thức khuya gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu và cản trở khả năng tự phục hồi của thận.

4 tín hiệu "cầu cứu" nhỏ nhất không nên bỏ qua

Bất thường về nước tiểu: Nước tiểu có bọt nhỏ li ti lâu không tan (nghi ngờ protein niệu); tiểu đêm nhiều hơn 2 lần; nước tiểu có màu đỏ hoặc sẫm (tiểu máu).

Phù nề cơ thể: Mí mắt bị sưng vào buổi sáng, hoặc mắt cá chân, cẳng chân xuất hiện vết lõm sau khi ấn vào buổi chiều.

Suy giảm thể lực: Mệt mỏi không rõ nguyên nhân, uể oải, đau lưng (có thể do tích tụ độc tố hoặc thiếu máu).

Huyết áp dao động: Huyết áp vốn đang ổn định đột ngột trở nên khó kiểm soát.

Đừng để thận "im lặng" đến phút cuối

Kiểm soát cân nặng không chỉ để phòng tránh "ba cao" (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao) mà còn là cách bảo vệ thận trực tiếp. Nếu kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy protein dương tính đi kèm với béo phì, đó chính là hồi chuông cảnh báo sớm từ thận.

Những người trên 40 tuổi, hoặc người mắc bệnh huyết áp cao, tiểu đường, béo phì nên thực hiện tầm soát thận chuyên sâu ít nhất một lần mỗi năm, bao gồm:

Xét nghiệm nước tiểu thường quy và albumin vi lượng trong nước tiểu.

Xét nghiệm Creatinine huyết thanh và ước tính mức lọc cầu thận (eGFR).

Siêu âm thận.

Mỹ Ý (Theo Sohu)