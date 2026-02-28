Ba mẫu xe Trung Quốc trong top 10 xe bán chạy ở Anh

Mẫu Jaecoo J7 bán 4.059 xe, vượt các đối thủ từ Mỹ và Nhật để đứng thứ hai, trong khi BYD Seal U và MG HS cũng có tên.

Jaecoo J7 (hay Jaecoo 7) là mẫu xe mới bán chạy thứ hai tại Anh tháng 1, với 4.059 lượt đăng ký, đủ để vượt qua những đối thủ lâu năm như Ford Puma, Nissan Qashqai và Vauxhall Corsa.

Theo dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô (SMMT) công bố, Jaecoo 7 chỉ kém Kia Sportage, mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng, 616 chiếc.

Mẫu xe Doanh số Kia Sportage 4.675 Jaecoo 7 4.059 Ford Puma 3.715 Nissan Qashqai 2.995 Vauxhall Corsa 2.902 BYD Seal U 2.550 Nissan Juke 2.517 Volkswagen Tiguan 2.425 Volkswagen Golf 2.072 MG HS 2.035

Sau khi về nhì trong cuộc đua doanh số 2025, Kia Sportage bán chạy hơn tất cả các mẫu xe mới khác trong tháng 1. Các chuyên gia dự đoán rằng Sportage sẽ tiếp tục là lựa chọn phổ biến của người mua tại Anh trong năm nay, nhưng mẫu SUV này cần phải duy trì phong độ bán hàng đầy hứa hẹn nếu Kia muốn giữ vững vị trí dẫn đầu.

SMMT cảnh báo rằng tháng 1 "không nhất thiết phản ánh xu hướng cả năm" vì đây thường là tháng có doanh số thấp hơn, các số liệu cho thấy sự vươn lên đáng ngạc nhiên của Jaecoo vào thị trường Anh, sau khi ra mắt vào tháng 1/2025.

Đây đánh dấu một tháng thành công nữa đối với thương hiệu mới này, sau khi mẫu 7 vượt qua Nissan Qashqai để chiếm vị trí thứ 6 vào tháng 11/2025.

Jaecoo J7 tại thị trường Anh. Ảnh: Autocar

Giờ đây, điều còn lại là liệu Jaecoo có thể duy trì đà này trong suốt năm 2026 hay không, hoặc liệu những mẫu xe bán chạy truyền thống - như Puma, xe mới phổ biến nhất năm 2025 - có lại thành công về doanh số như thường lệ hay không.

Tổng cộng 144.127 ôtô mới được đăng ký tại Anh vào tháng 1, tăng so với 139.345 xe được ghi nhận vào tháng 1/2025. Giám đốc điều hành SMMT, Mike Hawes, cho biết điều này cho thấy quốc gia đang "lấy lại đà phát triển" sau vài năm đầy thách thức.

Ông Hawes cảnh báo rằng tốc độ chuyển đổi sang xe điện có thể đang chậm lại, vì số lượng xe điện đăng ký chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2025, lên 29.654 chiếc. Điều đó có nghĩa là thị phần của chúng thực sự giảm, từ 21,3% vào tháng 1/2025 xuống còn 20,6% vào tháng trước.

Renault 5 là xe điện bán chạy nhất tại Anh. Xe chạy xăng và dầu tiếp tục đà suy giảm kéo dài. Loại xe chạy xăng hiện chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng số xe bán ra, với thị phần giảm từ 50,3% xuống còn 47,7%. Trong khi đó, thị phần xe chạy dầu giảm từ 6,2% xuống còn 5,5%.

Xe hybrid thông thường có sự tăng nhẹ về doanh số, với thị phần tăng từ 13,2% lên 13,4%.

Sự tăng trưởng mạnh nhất thuộc về xe hybrid cắm điện, với thị phần tăng từ 9,0% lên 12,9%, nhờ doanh số mạnh mẽ của các mẫu xe Trung Quốc giá cả phải chăng hơn như BYD Seal U và MG HS.

Trong top 10 xe bán chạy tháng 1, BYD Seal U đứng thứ 6 với 2.550 xe, và MG HS chốt bảng với 2.035 xe. Phiên bản hiện hành của cả hai mẫu xe này đều bán tại Anh từ trong năm 2024. MG HS là một trường hợp đặc biệt, vì bản chất là thương hiệu gốc Anh, nhưng nhiều năm qua thuộc sở hữu của SAIC (Trung Quốc) và sản xuất tại Trung Quốc.

Mỹ Anh (theo Autocar)