Arteta: 'Thua Bournemouth giống như cú đấm đau vào mặt'

AnhHLV Mikel Arteta thất vọng khi các cầu thủ Arsenal chơi hoàn toàn dưới sức và bị trừng phạt đích đáng trong trận thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

"Thật sự rất thất vọng. Đây là cú đấm đau vào mặt", Arteta nói sau trận đấu trên sân nhà Emirates ngày 11/4. "Không có vùng xám nào cả. Hôm nay chúng tôi làm quá tệ những điều cơ bản, và đối thủ đã trừng phạt. Khi đó trận đấu trở nên hỗn loạn và rất khó kiểm soát. Chúng tôi phải chấp nhận nỗi đau này. Cảm giác thật tồi tệ. Nhưng ngày mai là một ngày khác".

Trận này được xem là cơ hội để Arsenal gia tăng cách biệt lên 12 điểm so với nhì bảng Man City. Nhưng họ bỏ lỡ một cách khó hiểu, thậm chí trải qua một trong những trận đấu tệ nhất mùa giải. Các học trò của Arteta chơi lỏng lẻo ở hàng thủ, và nhạt nhòa trên hàng công với bàn thắng kỳ vọng từ những tình huống phối hợp (xG) ở mức 0,19. Trong hiệp một, Bournemouth khai thác khoảng trống phía sau Ben White để mở tỷ số nhờ cú đệm của Eli Junior Kroupi. Phút 35, Viktor Gyokeres đá phạt đền gỡ hòa 1-1, nhưng điều đó cũng không giúp chủ nhà thức tỉnh. Sang hiệp hai, xuất phát từ cú phất bóng lỗi của Gabriel Magalhaes, Alex Scott thoát xuống dứt điểm hạ David Raya trong thế đối mặt, giúp Bournemouth ấn định tỷ số 2-1.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Arsenal trên đấu trường quốc nội, sau trận thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA.

Việc tiếp tục sảy chân không chỉ khiến Arsenal mất lợi thế, mà còn làm dấy lên nghi ngờ về bản lĩnh trong cuộc đua danh hiệu, nhất là khi họ nhiều lần hụt hơi ở giai đoạn quyết định. "Pháo thủ" vẫn hơn Man City 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn hai trận, và sẽ làm khách của chính đối thủ này ở vòng tiếp theo vào ngày 19/4.

Về lý thuyết, Man City sẽ vô địch nếu thắng tất cả nhưng trận đấu còn lại của họ, bao gồm những trận đấu bù. Khi được hỏi về điều này, Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể kiểm soát những gì họ làm. Điều duy nhất có thể kiểm soát là màn trình diễn của chính mình trong suốt chín tháng qua. Một trong những điều tôi không thấy hôm nay là sự hứng khởi ở một số thời điểm, cũng như tinh thần chiến đấu để xoay chuyển cục diện khi trận đấu trở nên khó khăn. Từ giờ đến tháng 6 sẽ có nhiều bối cảnh khác nhau, và chúng tôi phải thích nghi, giải quyết tất cả nếu muốn đạt mục tiêu".

Arsenal 1-2 Bournemouth Diễn biến chính trận Arsenal 1-2 Bournemouth.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó cho rằng việc thiếu vắng nhiều trụ cột như Bukayo Saka, Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori vì chấn thương ảnh hưởng lớn đến đội hình. "Chúng tôi cần tất cả, cần mọi cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng. Những người vắng mặt hôm nay đều rất quan trọng. Khi họ trở lại, đội hình sẽ mạnh hơn rất nhiều", ông cho biết. "Những người còn lại phải đứng lên, bắt đầu từ chính tôi, và chấp nhận thử thách này để tiến lên".

Arteta cũng từ chối lấy lịch thi đấu dày đặc làm lý do khiến các trụ cột quá tải, chấn thương và ảnh hưởng đến phong độ của toàn đội. "Tôi không muốn viện cớ. Chúng tôi đã thi đấu ba ngày một trận và sẽ còn tiếp tục như vậy. Đó là thực tế, và chúng tôi phải chấp nhận, thậm chí tận hưởng cơ hội này". HLV 44 tuổi bày tỏ.

Sau cùng Arteta xin lỗi người hâm mộ và muốn toàn đội lập tức hướng tới trận Sporting ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4, khi đang có lợi thế dẫn 1-0. "Chúng tôi có cơ hội vào bán kết Champions League, và đó là điều cần tập trung lúc này", ông nhấn mạnh. "Nhưng một lần nữa, chúng tôi cần trải qua nỗi đau này và sử dụng nó theo cách đúng đắn. Nếu muốn vô địch những giải đấu như vậy, bạn phải vượt qua những thời điểm khó khăn. Hãy đi qua nỗi đau hôm nay, và ngày mai sẽ là một khởi đầu mới".

Hồng Duy (theo Sky Sports, Arsenal.com)