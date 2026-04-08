Arsenal thắng phút bù ở Champions League

Bồ Đào NhaKai Havertz ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Arsenal thắng chủ nhà Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Thi đấu vật vờ, thiếu sắc nét trong phần lớn thời gian, nhưng Arsenal vẫn biết cách rời Lisbon với lợi thế quý giá. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại mà không có bàn thắng, khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi từ hai cầu thủ vào sân thay người đã định đoạt cục diện.

Khi thời gian chính thức trôi qua được hơn 10 giây, Gabriel Martinelli dẫn bóng từ cánh trái, cắt vào trung lộ rồi châm bóng vào vòng cấm. Kai Havertz phá bẫy việt vị, khống chế gọn gàng bằng chân phải trước khi đặt lòng chân trái về góc xa, không cho thủ thành Rui Silva cơ hội cản phá.

Bàn thắng muộn màng nhưng đầy giá trị không chỉ mang về chiến thắng tối thiểu, mà còn kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal tại Champions League lên 11 trận, với 10 chiến thắng và một trận hòa. Đội bóng thành London cũng trở thành CLB đầu tiên "ca khúc khải hoàn" trên sân Sporting tại Champions League mùa này. Quan trọng hơn, họ nắm trong tay lợi thế đáng kể trước màn tái đấu trên sân Emirates sau một tuần.

Giúp Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 7/4/2026.

Arsenal hành quân tới Lisbon với nhiều áp lực khi thua hai trận gần nhất - thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA. HLV Mikel Arteta cũng không có lực lượng mạnh nhất, khi Bukayo Saka, Jurrien Timber, Eberechi Eze, Piero Hincapie, Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương.

Sự lo âu dường như ảnh hưởng đến lối chơi, khi Arsenal nhập cuộc chậm, gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và tạo cơ hội từ bóng sống.

Sporting thì thi đấu hưng phấn với sự cổ vũ của khán giả nhà và liên tiếp hãm thành. Phút 6, Ousmane Diomande chọc khe xé toang hàng thủ Arsenal, để Maximiliano Araujo xâm nhập vòng cấm và dứt điểm uy lực. Thủ thành David Raya khẽ chạm tay để đổi hướng bóng dội xà. Phút 8, Trincao đá phạt không qua hàng rào Arsenal, bóng bật ra tuyến hai rồi Araujo lại bỏ lỡ với cú đá vọt xà.

Sau đó, Arsenal dần kiểm soát cuộc chơi nhưng bế tắc. Trong hiệp một, "Pháo thủ" chỉ dứt điểm ba lần và tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,09. Trên mọi đấu trường mùa này, Arsenal chỉ đạt xG tệ hơn ở hiệp một trận thắng Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh - trận đấu mà họ bị đối thủ tố câu giờ và phản bóng đá - với 0,01.

Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 15, khi Noni Madueke đá phạt góc bên cánh phải xoáy vào xà ngang. Sau khi bóng bật ra, Martin Odegaard ập vào đá bồi từ cự ly khoảng 12 mét, nhưng trong thế bị kèm chặt, anh lại sút chệch khung thành.

Thế trận tương tự diễn ra trong hiệp hai, khi Arsenal bế tắc và tiếp tục trông chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 63, Martin Zubimendi cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm tung lưới chủ nhà. Nhưng VAR vào cuộc khước từ bàn thắng, do Viktor Gyokeres đã việt vị trong pha làm tường trước đó.

Thời gian sau đó chứng kiến những tình huống thót tim với CĐV Arsenal. Phút 83, Luis Suarez - tiền đạo được Sporting tuyển mộ thay Gyokeres - đi bóng loại bỏ Riccardo Calafiori bên cánh phải rồi tạt vào. Geny Catamo bay người đánh đầu về góc gần, nhưng Raya vẫn kịp đổ người cứu thua cho đội khách.

Phút 87, Catamo tiếp tục phung phí khi sút chân phải không thắng được Raya. Thủ thành Tây Ban Nha bắt không dính bóng, song vẫn kịp ngoài người ngăn cầu thủ Sporting đá bồi trước khi được Zubimendi phá mạnh ra biên.

Vượt qua khoảng thời gian sóng gió, Arsenal tìm được bàn định đoạt trận đấu ở phút bù. Chiến thắng 1-0 giúp "Pháo thủ" tự tin hướng đến trận tiếp theo gặp Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 11/4.

Hồng Duy