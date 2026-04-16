Arteta: 'Đừng xem nhẹ những gì Arsenal đã làm được'

AnhHLV Mikel Arteta tự hào khi Arsenal lần thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League, nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử và không nên bị xem là điều hiển nhiên.

Chỉ 3 năm trước, Arsenal mới ngắt chuỗi 6 mùa giải liên tiếp vắng mặt ở Champions League. Từ vị trí tứ kết ở lần trở lại đầu tiên, đội bóng thành London đã liên tiếp góp mặt ở bán kết trong hai mùa gần nhất.

"Đây là một đêm tuyệt vời, tôi tự hào về tất cả mọi người ở CLB", Arteta nói sau trận đấu Sporting Lisbon ở lượt về tứ kết trên sân Emirates. "Cảm ơn các CĐV vì cách họ đồng hành cùng đội bóng. Phải mất 140 năm chúng tôi mới làm vào bán kết hai lần liên tiếp, điều đó cho thấy mức độ khó khăn và tầm vóc của thành tích. Có thể lúc này chúng ta chưa nhận ra hết, nhưng vài năm nữa sẽ thấy rõ. Vì vậy, đừng xem nhẹ những gì đội bóng đã làm được".

HLV Mikel Arteta vui mừng sau trận Arsenal hòa Sporting 0-0 ở lượt về tứ kết Champions League, trên sân Emirates, London, Anh ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Trận hòa Sporting 0-0 trên sân nhà giúp Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số 1-0 và sẽ gặp Atletico. Ở vòng bảng, "Pháo thủ" từng đánh bại đối thủ này với tỷ số 4-0. Và Arteta kỳ vọng Arsenal có thể tiến thêm một bước để lần đầu vô địch Champions League. "Chúng tôi chưa hoàn hảo và vẫn cần cải thiện nhiều. Nhưng phía trước là hai trận đấu đặc biệt với Atletico, và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất", ông nói. "Arsenal cần giữ bản sắc, thi đấu như đã thể hiện, khi đó cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn".

Vấn đề lớn nhất của Arsenal nằm ở khâu ghi bàn. Trước Sporting, đội chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,64, cho thấy khả năng tạo cơ hội còn hạn chế. Trung phong Viktor Gyokeres gây thất vọng khi bị thay ra sớm, chỉ chạm bóng 14 lần trong trận. "Ở Champions League, ranh giới rất mong manh. Chúng tôi đã có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng không tận dụng được. Dù vậy, thế trận được kiểm soát tốt, đặc biệt trong hiệp hai", Arteta chia sẻ.

Arsenal thua ba trận gần nhất ở đấu trường quốc nội, qua đó từ vị thế cạnh tranh bốn danh hiệu nay chỉ còn lại hai. Trận thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates cuối tuần qua cũng khiến năng lực kiểm soát áp lực của thầy trò Arteta bị đặt dấu hỏi. Ngày 19/4, Arsenal sẽ hành quân tới sân Etihad của Man City - trận đấu được xem là "chung kết sớm" của Ngoại hạng Anh, đồng thời là thước đo rõ ràng nhất cho tham vọng và bản lĩnh thực sự của "Pháo thủ".

Tuy nhiên, Arteta bác bỏ nghi ngờ về bản lĩnh của đội nhà: "Nếu làm phim tài liệu về Arsenal lúc này, nhìn vào những gì diễn ra trong 48 giờ qua, có thể nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi đang ở nhóm xuống hạng. Điều đó thật kỳ lạ. Hãy tận hưởng vị trí hiện tại của CLB".

Hồng Duy (theo Sky Sports, Arsenal.com)