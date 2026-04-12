Arsenal lộ nhiều tử huyệt ở trận thua Bournemouth

AnhThất bại 1-2 trước Bournemouth phơi bày những vấn đề cố hữu trong lối chơi và bản lĩnh của Arsenal, qua đó mở toang cơ hội cho Man City bứt lên trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Xuyên suốt mùa giải, ngay cả khi dẫn đầu và bỏ xa nhóm bám duổi, Arsenal luôn đối mặt hai dấu hỏi lớn: hiệu quả tấn công trong thế trận mở và tâm lý ở những thời khắc quyết định. Trận thua Bournemouth, ở vòng 32 trên sân Emirates ngày 11/4, một lần nữa phơi bày rõ rệt cả hai điểm yếu này.

Bế tắc trong tấn công bóng sống. Người hâm mộ Arsenal thường nhấn mạnh sức mạnh tấn công của đội nhà, đặc biệt là khả năng tận dụng tình huống cố định. Tuy nhiên, khi phải triển khai bóng trong thế trận mở, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta lại thiếu ý tưởng và sự sắc bén cần thiết.

Điều đó thể hiện rõ trong trận gặp Bournemouth. Arsenal chỉ đạt 0,19 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng sống - mức thấp thứ hai của họ trong một trận tại Ngoại hạng Anh. Đây là con số cho thấy sự lúng túng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Havertz (phải) chuyền bóng trong trận Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Arsenal FC

Những sai sót trong khâu triển khai cũng góp phần làm vấn đề thêm nghiêm trọng. Thủ môn David Raya hai lần suýt chuyền bóng thẳng vào chân đối phương trong hiệp hai, phản ánh sự thiếu mạch lạc và tự tin của Arsenal khi cầm bóng. Trung vệ Gabriel Magalhaes thì phất bóng dài hỏng, tạo điều kiện cho Alex Scott ghi bàn giúp Bournemouth ấn định tỷ số 2-1.

Bài toán nhân sự càng khiến tình hình trở nên khó khăn. Đội trưởng Martin Odegaard vắng mặt vì chấn thương, khiến tuyến giữa thiếu đi nguồn sáng tạo chủ chốt. Trong khi đó, Kai Havertz chơi mờ nhạt, còn Eberechi Eze - được tung vào sân trong hiệp hai cùng hai sự thay đổi khác trước phút 60 - cũng không tạo ra khác biệt.

Max Dowman tạt vào vòng cấm của Bournemouth. Ảnh: Arsenal FC

Cầu thủ chạy cánh 16 tuổi Max Dowman tiếp tục được trao cơ hội đầu hiệp hai. Điều đó cho thấy tiềm năng của tài năng trẻ, nhưng đồng thời phản ánh sự hạn chế về phương án của Arteta khi phải đặt niềm tin vào một cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm ở thời điểm then chốt.

Trận thắng Sporting 1-0 tại lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần được kỳ vọng giúp Arsenal lấy lại sự ổn định sau hai thất bại liên tiếp ở giải quốc nội - trận thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA. Nhưng màn trình diễn trước Bournemouth lại cho thấy những vấn đề trong tấn công bóng sống chưa được giải quyết - và đây sẽ là thách thức lớn trong giai đoạn cuối mùa. "Chúng tôi đã làm rất nhiều điều kỳ lạ hôm nay", Arteta thừa nhận sau trận.

Bản lĩnh lung lay ở thời điểm quyết định. Ngoài vấn đề tấn công, yếu tố tâm lý tiếp tục khiến Arsenal trả giá ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Trước Bournemouth - đội đang có chuỗi 11 trận bất bại và thi đấu đầy tự tin, Arsenal nhập cuộc trong trạng thái căng cứng. Sự lo lắng lan sang cả khán đài Emirates, nơi người hâm mộ tỏ rõ sự sốt ruột và kết thúc trận đấu bằng những tiếng la ó.

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận thua Bournemouth. Ảnh: AP

Arteta từng khẳng định trận Man City ở chung kết Cup Liên đoàn tại Wembley sẽ trở thành động lực giúp đội bóng trưởng thành hơn trong cuộc đua vô địch. Trước trận gặp Bournemouth, ông thậm chí còn đùa rằng các học trò nên mang theo bữa tối, ám chỉ bài phát biểu nổi tiếng của John Sitton nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại. Trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal đã thua ba lần - bằng tất cả những gì phải nhận trong 49 trận trước đó mùa này. Sự sa sút này đến đúng vào thời điểm then chốt, khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua với Man City.

Arsenal 1-2 Bournemouth Diễn biến chính trận Arsenal 1-2 Bournemouth.

Phía trước Arsenal vẫn còn những thử thách lớn. Họ cần bảo toàn lợi thế mong manh một bàn trước Sporting ở lượt về tứ kết Champions League khi tái đấu trên sân Emirates ngày 15/4. Sau đó bốn ngày là chuyến làm khách tới Etihad để đối đầu Man City của Pep Guardiola - trận đấu được xem là phép thử khắc nghiệt nhất cho tham vọng và bản lĩnh của đội bóng.

Arsenal đang chững lại vào thời điểm quyết định, và theo cách đầy lo ngại. Nếu không nhanh chóng cải thiện cả hiệu quả tấn công lẫn tâm lý thi đấu, nguy cơ đánh rơi mọi thành quả trong mùa giải là hoàn toàn hiện hữu.

Hồng Duy (theo Sky Sports)