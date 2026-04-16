Arsenal mùa thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League

AnhHòa Sporting Lisbon 0-0 ở lượt về tứ kết Champions League, Arsenal giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 1-0.

Arsenal lần thứ tư vào bán kết Champions League, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB đạt được thành tích này hai mùa liên tiếp. Nhưng không nhiều CĐV chủ nhà nán lại chúc mừng thầy trò Mikel Arteta, mà rời sân sớm.

Một phần vì trận đấu diễn ra vào tối muộn. Một phần vì Arsenal đã chơi một trận khó xem ở phương diện tấn công, gần như không thể xuyên phá đối thủ hay tạo cơ hội rõ ràng. Cặp đấu luôn ở trạng thái mong manh, trong một buổi tối ngột ngạt, đầy lo âu tại Emirates.

Madueke dứt điểm trong trận gặp Sporting, ở lượt về tứ kết Champions League, trên sân Emirates, London, Anh hôm 15/4. Ảnh: Reuters

Arsenal sa sút rõ rệt gần đây, khi thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn, bị loại khỏi FA Cup bởi Southampton rồi thua Bournemouth tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Áp lực đè nặng khiến "Pháo thủ" có phần sợ hãi, lo giữ lợi thế bằng mọi giá thay vì dốc sức tấn công Sporting.

Vì vậy, sau khoảng 10 phút đầu cố gắng áp đặt mà không tạo được ưu thế, họ để nhà vô địch Bồ Đào Nha giành lại thế trận. Thậm chí, chính đội khách mới là những người mạch lạc hơn trong lối chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Đội trưởng Morten Hjulmand nổi bật ở tuyến giữa, còn Luis Suarez tạo sự hiện diện rõ ràng trên hàng công.

Không những rời rạc trên hàng công, hệ thống phòng ngự của Arsenal cũng có vài vết nứt đến từ những đường chuyền lỗi. Ngay cả vị trí đáng tin cậy là thủ thành David Raya cũng mắc sai sót, nhưng Pedro Goncalves không tận dụng được. Phút 43, khung thành của Arsenal rung lên khi Maximiliano Araujo đột phá bên cánh trái và tạt vào để Catamo sút dội cột xa.

Đội trưởng Hjulmand đi bóng trong vòng vây của Eze (trái) và Mosquera, ở lượt về tứ kết Champions League, trên sân Emirates, London, Anh hôm 15/4. Ảnh: Reuters Arteta để các học trò trở lại sân rất sớm sau giờ nghỉ. Họ hiểu mình cần có thêm năng lượng, thêm quyết tâm. Một bàn thắng thì tốt hơn cho tâm trạng người hâm mộ. Tuy nhiên, các cơ hội mà Gabriel Martinelli rồi Madueke tạo ra cũng không thật sự rõ ràng. Trước đội bóng cũ, Viktor Gyokeres chơi thiếu hiệu quả và bị thay ra bởi Kai Havertz ở phút 56. Madueke sau đó còn chấn thương, để lại nỗi lo lớn trước đại chiến Ngoại hạng Anh với Man City cuối tuần này, và buộc HLV Arteta phải đặt kỳ vọng vào cầu thủ mới 16 tuổi Max Dowman. Chính Dowman sau đó thực hiện quả phạt góc đưa bóng về cột xa, để cầu thủ vào sân thay người Leandro Troussard đánh đầu dội cột. Đó là cơ hội đáng kể nhất trong cả trận của Arsenal. Trong lịch sử, Sporting chỉ từng vào tứ kết một lần, khi thua Real Sociedad mùa 1982-1983. Đây rõ ràng là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử của họ, và đại diện Bồ Đào Nha tiếp tục chiến đấu đến cùng trong hiệp hai. Tuy nhiên, trước một Arsenal chặt chẽ, đội khách không còn tạo được thế công đủ tốt để nghĩ đến bàn thắng. Những phút cuối, Sporting dồn toàn lực tấn công, và để lại chút tiếc nuối với cú sút chệch cột gang tấc của Joao Simoes cuối trận. Chấp nhận bị loại, đội bóng Bồ Đào Nha nối dài chuỗi trận không thắng trên đất Anh lên con số 11. Còn Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số 1-0, vào bán kết gặp Atletico Madrid, đội họ từng thắng 4-0 tại Emirates ở vòng bảng.

Vy Anh