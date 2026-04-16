Arsenal mùa thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League

Arsenal lần thứ tư vào bán kết Champions League, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB đạt được thành tích này hai mùa liên tiếp. Nhưng không nhiều CĐV chủ nhà nán lại chúc mừng thầy trò Mikel Arteta, mà rời sân sớm.
Một phần vì trận đấu diễn ra vào tối muộn. Một phần vì Arsenal đã chơi một trận khó xem ở phương diện tấn công, gần như không thể xuyên phá đối thủ hay tạo cơ hội rõ ràng. Cặp đấu luôn ở trạng thái mong manh, trong một buổi tối ngột ngạt, đầy lo âu tại Emirates.
Arsenal sa sút rõ rệt gần đây, khi thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn, bị loại khỏi FA Cup bởi Southampton rồi thua Bournemouth tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Áp lực đè nặng khiến "Pháo thủ" có phần sợ hãi, lo giữ lợi thế bằng mọi giá thay vì dốc sức tấn công Sporting.
Vì vậy, sau khoảng 10 phút đầu cố gắng áp đặt mà không tạo được ưu thế, họ để nhà vô địch Bồ Đào Nha giành lại thế trận. Thậm chí, chính đội khách mới là những người mạch lạc hơn trong lối chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Đội trưởng Morten Hjulmand nổi bật ở tuyến giữa, còn Luis Suarez tạo sự hiện diện rõ ràng trên hàng công.
Không những rời rạc trên hàng công, hệ thống phòng ngự của Arsenal cũng có vài vết nứt đến từ những đường chuyền lỗi. Ngay cả vị trí đáng tin cậy là thủ thành David Raya cũng mắc sai sót, nhưng Pedro Goncalves không tận dụng được. Phút 43, khung thành của Arsenal rung lên khi Maximiliano Araujo đột phá bên cánh trái và tạt vào để Catamo sút dội cột xa.
Vy Anh