Luis Suarez - 'cỗ máy' ghi bàn thay Gyokeres của Sporting

Bồ Đào NhaBị chính Arsenal lấy đi Viktor Gyokeres, nhưng Sporting Lisbon nhanh chóng tìm thấy giải pháp thay thế chất lượng cao với Luis Suarez - tiền đạo Colombia đang ghi bàn như máy mùa này.

Sporting từng bị xem là mạo hiểm khi chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Coventry City năm 2023, nhưng vụ đầu tư này nhanh chóng mang lại "trái ngọt". Tiền đạo người Thụy Điển ghi tới 97 bàn qua 102 trận, góp công lớn giúp đội bóng giành hai chức VĐQG liên tiếp cùng Cup Quốc gia Bồ Đào Nha 2025, trước khi chuyển sang Arsenal với giá 86 triệu USD.

Trong khi Gyokeres dần khẳng định khả năng tại Ngoại hạng Anh với 17 bàn trên mọi đấu trường, Sporting nhanh chóng tìm ra người kế nhiệm xứng đáng, là Luis Suarez. Đây không phải tiền đạo nổi tiếng từng khoác áo Liverpool hay Barca, mà là cầu thủ 28 tuổi người Colombia, đã ghi 33 bàn trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn Erling Haaland ba bàn.

Luis Suarez mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Sporting thắng PSG 2-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Phần lớn số bàn thắng của Suarez đến từ giải VĐQG Bồ Đào Nha vốn bị đánh giá có chất lượng trung bình ở châu Âu, nhưng anh vẫn chứng minh năng lực ở đấu trường châu lục. Tháng 1, tiền đạo này lập cú đúp giúp Sporting thắng ĐKVĐ PSG 2-1 ở vòng bảng Champions League, trong đó có bàn quyết định ở phút 90 khiến HLV Luis Enrique phải thốt lên: "Bóng đá thật tệ".

Trên lý thuyết, Sporting có thể là đối thủ dễ chịu nhất cho Arsenal khi vào tứ kết. Nhưng với tiền đạo chủ lực đang bùng nổ, Sporting không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng Bồ Đào Nha từng loại chính Arsenal ngay trên sân Emirates tại vòng 1/8 Europa League mùa 2022-2023.

Gia nhập Sporting hè 2024 với giá 30 triệu USD để thay thế Gyokeres, Suarez ban đầu không nhận được nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn ổn định nhanh chóng giúp anh trở thành trung tâm hàng công. Truyền thông Bồ Đào Nha thậm chí mô tả anh là người "nuốt chửng cả giải đấu".

Về chuyên môn, Suarez được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, chơi trực diện và giàu sức mạnh. Cao 1,85 m, sở hữu tốc độ tốt, anh không ngại va chạm và thường xuyên thắng các pha đối đầu một đối một. Lối chơi này được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm Gyokeres.

Luis Suarez từng ghi ba bàn qua 11 trận thi đấu cho Marseille. Ảnh: AFP

Hành trình đến đỉnh cao của Suarez không bằng phẳng. Anh từng thuộc biên chế Watford giai đoạn 2017-2020 nhưng không ra sân trận chính thức nào. Sau đó, Suarez gây ấn tượng bằng 19 bàn cho Real Zaragoza theo dạng cho mượn tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha Segunda Liga, rồi gia nhập Granada nhưng không thành công tại La Liga.

Suarez tiếp tục phiêu bạt qua Marseille rồi trở lại Tây Ban Nha với Almeria - nơi anh tìm lại phong độ khi ghi 31 bàn ở Segunda Liga. Tuy nhiên, năm 2023, anh gặp biến cố lớn khi gãy xương mác và rơi vào trầm cảm. Tiền đạo người Colombia thừa nhận từng không thể rời khỏi giường, trước khi vượt qua nhờ điều trị và nỗ lực cá nhân.

Phong độ ấn tượng giúp Suarez được triệu tập lên tuyển Colombia, hoàn thành lời hứa với ông nội. Anh ghi 4 bàn sau 10 trận quốc tế, khi lập poker trong trận thắng Venezuela 6-3 ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 9/2025.

Luis Suarez bật khóc khi chấn thương nặng năm 2023. Ảnh: La Liga

Suarez được dự đoán sẽ thu hút nhiều CLB lớn trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng hơn 90 triệu USD với thời hạn đến năm 2030 là rào cản không nhỏ. Tương lai của anh vẫn đi kèm những dấu hỏi, khi từng vướng cáo buộc bạo lực gia đình vào cuối năm 2024, trước khi đạt thỏa thuận pháp lý tại Tây Ban Nha.

Suarez khẳng định đã đạt đỉnh cao sự nghiệp và đặt mục tiêu giành danh hiệu lớn cùng Sporting. Với tuyên bố như vậy, tiền đạo người Colombia được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt giúp Sporting tạo nên bất ngờ trước Arsenal tại Champions League - trong ngày người tiền nhiệm Gyokeres trở lại "mái nhà xưa".

Trong cuộc đối đầu tại sân Jose Alvalade hôm nay, mọi ánh mắt có thể đổ dồn vào Gyokeres. Nhưng với Sporting, họ đã sẵn sàng bước tiếp - nhờ một "Luis Suarez khác" đang viết nên câu chuyện của riêng anh.

Hồng Duy tổng hợp