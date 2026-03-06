Arsenal có 'xấu xí' như tố cáo của HLV Brighton?

Càng về cuối mùa Ngoại hạng Anh 2025-2026, Arsenal càng sắm vai "phản diện". Trận thắng Chelsea 2-1 với cả hai bàn đều từ phạt góc trở thành tiền đề vững chắc để bất kỳ ai cảm thấy "gai mắt" trước lối đá của thầy trò Mikel Arteta cũng có thể bám vào. Hoặc ít nhất, lấy đó làm luận cứ để đặt câu hỏi, tìm kiếm những diễn ngôn gây sốt công khai.

Đến trước loạt trận giữa tuần này thuộc vòng 29, một số HLV trưởng đã được hỏi khéo léo về "thực trạng giải đấu", nơi bóng chết, những màn lôi kéo, ôm ghì trong vùng cấm và tình trạng sụt giảm thời gian bóng lăn thực tế của các trận ngày càng diễn ra thường xuyên.

Trước và sau trận đấu, HLV Fabian Hurzeler thường xuyên có những nhận xét tiêu cực nhắm vào Arsenal. Ảnh: Sky Sports

Arne Slot dành hẳn 7 phút để giải bày, dù vẫn giữ tông giọng từ tốn như thường lệ, nhưng cũng không kém phần đanh thép trong thông điệp. Trong đó, ông hồi tưởng về cảm giác mỗi cuối tuần trông ngóng tập thể Barca của 10-15 năm trước bước ra sân. Và tuyên bố trái tim yêu bóng đá thuần khiết của bản thân không còn cảm thấy các trận Ngoại hạng Anh hấp dẫn như xưa, khi mà giờ đây "bạn gần như có thể đấm vào mặt thủ môn mà trọng tài vẫn ra hiệu cho trận đấu tiếp tục".

Như một phép cộng dồn, tới lượt phát biểu của người thuyền trưởng Liverpool trở thành nguyên liệu để đặt câu hỏi. Lần này, người được hỏi là Pep Guardiola. Nhà cầm quân 55 tuổi trả lời rằng chẳng có gì thay đổi cả, bởi khi ông còn bé, "người Tây Ban Nha đã kháo nhau rằng CĐV Anh ăn mừng với những quả phạt góc hay đá phạt mà đội nhà được hưởng như những bàn thắng".

Sau khi ví von đôi chút về cách Arsenal điều phối trào lưu bóng chết ở giải, với cách Stephen Curry và Golden State Warriors từng khiến mọi đội NBA còn lại phải học cách thích nghi trước những cú ném ba, Guardiola chốt: "Các anh có thể ngồi xuống và phàn nàn, nhưng vẫn phải tìm cách hòa mình, dựa trên cách các quy định được thực thi ở Ngoại hạng Anh".

Sự khéo léo và đã quá rành rẽ, hoặc cũng có thể là quá "ngán" của Guardiola trước cách moi tin từ truyền thông Anh, biến câu trả lời của ông hơi... khó để họ hỏi tiếp một ai đó. Vậy thì quay lại với cái ban đầu.

Một Hurzeler dễ khai thác. Trước trận Brighton - Arsenal hôm 5/3 tại sân Amex, từ khóa Arsenal và bóng chết dễ dàng được hỏi. Và trong một thoáng cao hứng ở phòng họp báo, HLV Hurzeler dành ra hai phút chỉ để trả lời đúng một câu hỏi. Thuyền trưởng 33 tuổi nêu bật quan điểm, chỉ đích danh thầy trò Arteta là đội chuyên câu giờ ở những tình huống phạt góc mỗi khi dẫn bàn. Ông quyết định gán "vai ác" cho Arsenal.

"Điều này làm đứt gãy nhịp độ trận đấu", Hurzeler nói về các tình huống phạt góc của đối thủ chuẩn bị gặp khi ấy. "Hiện tại không còn những quy định rõ ràng về việc bạn được phép tốn bao nhiêu thời gian cho một quả phạt góc hay một quả ném biên. Cách các đội tiến hành phong tỏa vùng cấm để cản phá cũng chưa có luật lệ cụ thể. Có lúc trọng tài thổi phạt, có lúc không. Đó là lý do chủ đề này đang gây tranh cãi, nhưng với tôi, mấu chốt là phải có quy định minh bạch về thời gian tối đa cho một quả phạt góc, ném biên hay đá phạt trực tiếp".

HLV sinh ra ở Texas, Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: "Ít ai để ý, nhưng khi Arsenal dẫn trước và được hưởng phạt góc, đôi khi họ mất hơn một phút chỉ để thực hiện xong quả phạt đó. Chúng ta cần những quy định rõ ràng, bởi nếu không, thời gian bóng lăn thực tế sẽ chỉ còn 50 phút thay vì 65 phút. Trận đấu sẽ thay đổi rất nhiều nếu thời lượng bóng lăn không được đảm bảo đồng nhất. Chúng tôi đã phân tích và thấy sự khác biệt là cực lớn".

"Tôi quan niệm rằng mỗi CĐV, những người đã bỏ ra rất nhiều tiền để theo dõi các trận đấu, xứng đáng được xem thời lượng bóng lăn thực tế như nhau. Họ muốn thưởng thức một sự kiện bóng đá đúng nghĩa, chứ không phải một trận đấu mà bóng ngoài cuộc tới 40 phút", Hurzeler bổ sung.

HLV Hurzeler phản ứng trong trận Brighton thua Arsenal ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh ngày 4/3/2026 trên sân Amex. Ảnh: AFP

Và dù kết luận rằng Brighton cũng phải hiểu tầm quan trọng của các tình huống cố định, cũng như học cách tận dụng chúng hiệu quả, chính những phát ngôn trước đó của Hurzeler mới trở thành các tiêu đề bàn tán trước trận. Dù vô tình hay hữu ý khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về bóng đá cũng như triết lý tiếp cận của bản thân, HLV có cha là người Thụy Sĩ và mẹ là người Đức này đã gieo một ý niệm vào đầu các CĐV Brighton lẫn tổ trọng tài.

Bằng cách xoáy sâu vào câu chuyện "đồng hồ" ngay cả khi bóng chưa lăn, Hurzeler tác động đến phần lớn 31.000 khán giả tại Amex. Họ sẵn sàng la ó, chỉ trích từng quả phạt góc được thực hiện chậm hay những chấn thương từ các cầu thủ Arsenal. Với các trọng tài, họ bị rơi vào thế hoặc lờ đi sự trì hoãn và bị coi là nhu nhược, hoặc rút thẻ vàng sớm và vô tình xác nhận những phát biểu của Hurzeler là đúng.

Một trạng thái cảnh giác cao độ với bất kỳ biểu hiện câu giờ nào của các học trò Arteta ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội khách bị la ó chỉ vài phút sau khi hiệp một bắt đầu chỉ vì đứng quan sát để ném biên. Họ thậm chí chẳng cần tốn công để chọc giận đám đông chủ nhà, mà cứ thế đẩy kịch bản đi theo hướng đó suốt cả đêm.

Bầu không khí phẫn nộ càng lớn hơn sau mỗi lần trận đấu tạm dừng. Nhưng chúng lại đến từ một loạt tình huống ném biên trong hiệp một, hệ quả của tình trạng pha phá bóng chịu phạt góc hoặc tắc bóng trong chân các cầu thủ chạy cánh Arsenal từ Brighton. Đội khách được quyền quyết định cách họ xử lý các tình huống bóng chết, và chính những lựa chọn đó đã khiến sự ức chế của Brighton lên đến đỉnh điểm.

Chủ nhà rơi vào thế tự ép mình phải đá nhanh, phần vì bản chất lối chơi của họ thời Hurzeler, phần vì áp lực tuân lệnh khi ông thầy của họ đã chê bai phong cách đối ngược trước trận. Họ liên tục chuyền hỏng. Trong khi, "Pháo Thủ" với việc dẫn bàn từ phút thứ 9, mà lại từ một tình huống bóng sống, cộng hưởng từ sự vụng về của thủ thành Bart Verbruggen, chỉ việc lùi lại và nhìn đối thủ tự rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Có thời điểm, bóng được một cầu thủ Brighton phá ra, Hurzeler đã tự mình chạy đi nhặt bóng để đưa cho cầu thủ Arsenal ném biên. Ngặt nỗi, chẳng có ai mặc áo đỏ trắng thèm tiến lại nhận "món quà" đó. Cuối cùng, Piero Hincapie lững thững đi tới và ra dấu "suỵt" bảo HLV Brighton im lặng sau khi ông tiếp tục phàn nàn, mà có lẽ là khuyên hậu vệ người Ecuador phải "đá bóng tử tế đi".

Hincapie phản ứng khi HLV Fabian Hurzeler phàn nàn về tình huống nhập cuộc chậm. Ảnh: Chụp màn hình

Trong một thế trận thiếu vắng chất lượng chuyên môn, với giá trị bàn thắng kỳ vọng chung cuộc chỉ là 0,82 cho chủ nhà và 0,47 cho đội khách, màn giải trí hay nhất có lẽ là cảnh HLV hai đội chỉ tay vào mặt nhau từ khu vực kỹ thuật, rồi thay nhau "mách" với vị trọng tài bàn. Nhưng bấy nhiêu là đủ "chất liệu" để đặt câu hỏi trong họp báo sau trận.

Thông thường, một cuộc họp báo của HLV sau trận ở Ngoại hạng Anh diễn ra khá chóng vánh. Đặc biệt khi mật độ các trận giai đoạn này là rất dày, các đội giữa tuần và cuối tuần đều ra sân. Bấy giờ, thời lượng trung bình khoảng 5 phút. Xong trận, ai cũng muốn lên xe buýt, đi về thật nhanh. Chưa kể, trước khi vào phòng họp báo, các HLV đã nhận những câu hỏi với nội dung không quá khác biệt từ các đơn vị nắm bản quyền phát sóng. Cần khai thác gì thêm, đến cuối tuần lại hỏi.

Vòng đấu giữa tuần này, nếu nhìn vào thời lượng họp báo sau trận của Guardiola, Slot, Arteta, hay Michael Carrick, chúng lần lượt là 5 phút, 5 phút, 6 phút và 4 phút. Riêng họp báo sau trận thua Arsenal của Hurzeler dài 11 phút, với chỉ hơn 3 phút nói về Brighton. Phần còn lại, ông "phải" trả lời những câu hỏi về đối thủ.

Là HLV từng tự miêu tả bản thân trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Guardian năm 2024 là "sống thật với tính cách, cực kỳ cảm xúc, ghét giả tạo, máu ăn thua và háo thắng đến cháy bỏng", Hurzeler dễ dàng trở thành "miếng mồi" ngon để các phóng viên và truyền thông Anh khai thác. Ông thẳng thắn và quan trọng là... chịu nói. Quan trọng nhất, ông trước đó đã công khai "chê" Arsenal.

Hai lần trong họp báo sau trận, Hurzeler thòng vào một thông điệp rằng thay vì tập trung bàn về Arsenal thì "chúng ta nên nói về những điểm sáng, điểm tích cực của chúng tôi". Ông đã khơi và ông muốn dập, nhưng đến khi phóng viên vẫn hỏi về Arsenal, ông lại vẫn trả lời. Bản chất nội dung trong nhiều câu hỏi đặt cho HLV trẻ tuổi thực ra hoàn toàn có thể gói thành một, nhưng nhờ cách lèo lái khác nhau, chúng tiếp tục cho ra những câu trả lời "mở rộng" hơn từ Hurzeler.

Thông điệp "hôm nay chỉ có duy nhất một đội trên sân thực sự muốn chơi bóng" và "tôi sẽ không bao giờ là kiểu HLV tìm kiếm chiến thắng theo cách ấy (như Arsenal)" của ông dễ dàng trở thành tiêu đề trên các mặt báo Anh ngày hôm sau. Nhưng vẫn còn đó cái bĩu môi rõ mồn một trước cụm từ "sáng tạo" mà một phóng viên "lỡ" nói về cách tận dụng thời gian khi ném biên của Arsenal lúc đặt câu hỏi, hay nhiều lần nhắc về ba lần nằm sân của thủ thành David Raya.

Chưa hết, Hurzeler còn có màn giải thích khái niệm "mục đích biện minh cho hành động" mà ông không ngại lấy Arsenal làm ví dụ sau khi được một phóng viên dẫn dụ. "Thực tế có nhiều kiểu chiến thắng khác nhau", Hurzeler đã nói sau trận. "Nếu họ vô địch, sẽ chẳng ai buồn thắc mắc về cách họ lên ngôi cả. Tôi cảm nhận rõ rằng Arsenal đang sẵn sàng làm mọi thứ, bằng mọi giá để giành chiến thắng trận này".

"Song, suy cho cùng, mọi thứ phải nằm trong khuôn khổ luật lệ. Nếu giải đấu và các trọng tài dung túng cho mọi hành vi, cuộc chơi sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cảm giác như Arsenal đang tự đặt ra luật chơi cho riêng mình. Hiện tại, tôi có cảm giác họ đang đá theo luật riêng, bất kể cách họ thi đấu trên sân ra sao", ông nhấn mạnh.

Đáp trả từ Arteta và những con số. Trái ngược với phần trình bày có phần dài dòng của đồng nghiệp trẻ, Arteta – người sau đó cũng ngồi vào đúng vị trí phòng họp báo như Hurzeler ở sân Amex, ngắn gọn đến lạnh lùng trước từng câu hỏi.

Khi được hỏi về những bất bình của đối thủ vừa nãy, không đợt đến dứt câu hỏi, Arteta đáp đầy mỉa mai: "Ngạc nhiên ghê chưa!". Ông chỉ giải thích thêm rằng: "Các anh cứ nhìn lại các trận trước đó mà xem, kiểu gì cũng có những kiểu bình luận như thế".

Một phóng viên muốn khai thác thêm về phát biểu "chỉ một đội duy nhất nỗ lực chơi bóng hôm nay", liền nhận được cái từ chối thẳng thừng của HLV 43 tuổi: "Câu hỏi tiếp theo! Nếu anh muốn hỏi câu khác thì đợi".

Dù có thể chiếm "spotlight" với những quan điểm lôi kéo chiều hướng ủng hộ về phía mình, Hurzeler đã thua trong cuộc đấu quan trọng nhất là kết quả trên sân, bởi một cú sút đổi hướng từ từ lăn qua háng thủ môn nhà.

Arsenal trước Brighton chính xác đã mất tổng cộng 30 phút 51 giây để đưa bóng nhập cuộc trở lại, con số cao nhất của họ trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này và cũng là tổng thời gian bóng ngoài cuộc dài thứ 22 của một đội tính từ đầu mùa đến nay (trên tổng số 580 trận). Thêm vào đó, thời gian trì hoãn của các cầu thủ khách chiếm tới 30,6% tổng thời lượng trận đấu, tỷ lệ cao thứ 11 trong số tất cả các đội ở mùa 2025-2026.

Brighton 0-1 Arsenal Diễn biến chính trận Brighton 0-1 Arsenal.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài. Có rất nhiều quãng nghỉ được tính cho Arsenal lại xuất phát từ chính diễn biến thực tế trên sân. Brighton dứt điểm nhiều hơn (11 lần) và phạm lỗi nhiều hơn (14 lần), đồng thời chủ nhà cũng nhận số thẻ vàng gấp bốn lần Arsenal (4 so với 1). Vì các học trò của Arteta là bên khởi động lại trận sau các tình huống này, thời gian trì hoãn đương nhiên bị tính vào "hồ sơ" của họ.

Arsenal có 59 lần trì hoãn đưa bóng nhập cuộc, đứng thứ 8 trong một trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng phần lớn là do nhịp độ tự nhiên của trận đấu. Tương tự, việc đội chủ sân Emirates phải thực hiện tới 12 quả phát bóng lên, con số cao nhất của họ mùa này, là điều không thể kiểm soát.

Thực tế, "Pháo thủ" mất trung bình 31,4 giây cho mỗi lần tái khởi động ở trận đấu với Brighton từ bóng chết, gồm: phát bóng lên, ném biên, phạt góc và đá phạt. Tuy nhiên, thống kê từ Opta chỉ ra con số này không hề "cá biệt", bởi mùa này đã có tới 195 trường hợp các đội khác tốn nhiều thời gian hơn thế trong một trận cụ thể tại Ngoại hạng Anh.

Lối chơi nhanh của Brighton được phản ánh qua việc họ chỉ mất trung bình 26,5 giây cho mỗi lần tái khởi động, và chỉ Liverpool (25,8 giây) là tốn ít thời gian hơn để đưa bóng lăn trở lại từ đầu mùa. Trong khi đó, con số trung bình cả mùa của Arsenal là 30,2 giây, vẫn nhanh hơn Sunderland, Brentford, Leeds và Crystal Palace. Tập thể của Arteta còn đứng thứ 5 về sự chậm trễ khi ném biên (19,6 giây). Họ cũng là đội mất nhiều thời gian nhất để chuẩn bị cho các quả phạt góc so với bất kỳ đối thủ nào khác tại giải, trung bình 44,5 giây.

Hầu hết những phàn nàn của Hurzeler không hoàn toàn là vô căn cứ. Thời gian "ngâm bóng" ở các quả phạt góc đã kéo con số trung bình của Arsenal lên cao. Nhưng về mặt hiệu quả, họ đang là đội đáng sợ nhất ở các tình huống cố định với 16 bàn từ phạt góc, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ít nhất ba bàn. Dù "Pháo thủ" ghi nhiều bàn nhờ câu giờ hay thời gian trễ phản ánh sự tỉ mỉ trong dàn xếp, thì hai yếu tố này rõ ràng có liên quan mật thiết đến nhau.

Và có vẻ Hurzeler đã quên mất việc nhìn nhận chính Brighton trong một số trận mùa này cũng tìm cách chủ động trì hoãn việc đưa bóng nhập cuộc, thậm chí còn chậm chạp hơn Arsenal.

HLV Mikel Arteta ôm các cầu thủ sau trận thắng Brighton.

Trong trận thắng Man City 2-1 tại Amex hồi tháng 8/2025, Brighton đã mất trung bình tới 38,7 giây cho mỗi lần tái khởi động. Tương tự, trận thắng Chelsea 3-1 tại Stamford Bridge vào tháng 9/2025, con số này là 33,7 giây. Họ cũng mất trung bình 33,2 giây trong trận thắng Brentford 2-0 trên sân Gtech vào tháng trước.

Mẫu số chúng ở đây là cả Brighton và Arsenal đều thắng ở những lần ấy. Ý đồ kéo dài thời gian để bảo toàn lợi thế khó có thể quy kết là "chiêu trò" của riêng thầy trò Arteta. Thực tế, Arsenal đã dẫn trước trong 45% thời lượng thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Việc họ không vội vàng đưa bóng nhập cuộc khi đối thủ đang nỗ lực rượt đuổi tỷ số là một phản xạ tự nhiên và dễ hiểu.

Chính Brighton đã góp phần "tạo hiện trường" cho cáo buộc câu giờ này. Brighton là đội đưa bóng vào cuộc nhanh thứ hai giải đấu, điều này vô tình làm nổi bật sự chậm rãi của đối thủ. Thêm vào đó, Brighton với 351 lỗi, là một trong những đội phạm lỗi nhiều nhất giải. Nếu họ phạm lỗi ít hơn, đối thủ của họ sẽ có ít cơ hội để "ăn bớt" thời gian hơn.

Khi được hỏi sau trận rằng những tiếng la ó suốt trận trên khán đài Amex có làm các học trò của mình cảm thấy "thích thú" hay không, Arteta trả lời: "Chắc chắn là chúng tôi phải vậy. Khi bạn ở vị thế như chúng tôi hiện tại, đương nhiên người ta muốn kéo bạn xuống. Đó là lẽ thường. Thể thao là vậy mà. Chúng tôi cần đón nhận một cách điềm tĩnh và đối diện với nó".

Để chạm đến cái vị thế như Arteta nói, tức tự soi đường về đích mà không phải bám theo đèn của ai khác như hiện thời, là những lần nếm trải cảm giác thất bại cay đắng vì tôn thờ "cách thức" hơn "kết quả". Họ từng cố gắng vô địch Ngoại hạng Anh bằng lối đá cống hiến ở mùa 2022-2023 nhưng đã hụt hơi khi mùa xuân tới. Họ trở nên gai góc hơn với sự xuất hiện của Declan Rice và Kai Havertz ở mùa 2023-2024, nhưng vẫn lỡ hẹn với vương miện chỉ với hai điểm ít hơn.

Những tuyên bố của Hurzeler có thể rất hay, nhưng khi một đội đã chiến đấu để trở thành người giỏi nhất nước Anh suốt 4 năm mà chưa thành công và bị mỉa mai là "những đứa trẻ không bao giờ lớn", họ sẽ giành ba điểm bằng mọi giá có thể. Arsenal có thể đang không được lòng số đông, khi sự lỳ lợm của họ đang bị mổ xẻ dưới lăng kính khắt khe. Nhưng có lẽ thầy trò Arteta sẽ không bận tâm nếu "mục đích biện minh cho hành động" giúp CLB này chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh đã kéo dài 22 năm.

Đây vốn không phải là cuộc thi hoa hậu để tìm người được yêu thích nhất. Đây là cuộc đua vô địch, và Arsenal đang là người dẫn đầu. Họ hiểu, "lá phiếu" dành cho mình sẽ không có nhiều ở ngoài bắc London.

Hoàng Thông